全球最塞車城市TOP10 這地方居冠

交通資料分析廠商INRIX近期一輛數據顯示，數百萬人通勤的交通工具主要為自行開車，而非使用大眾運輸，這也導致全美各地交通塞爆的情況更嚴重。同時列出去年(2022)全球交通最壅塞的城市前10名，其中美國多地入選，而冠軍則由倫敦以平均每年花156小時塞在路上奪得。

根據全國公共廣播電台(NPR)報導，芝加哥的駕駛榮登全美第一辛苦，因他們花最多時間耗在公路上，平均一年達155小時，通勤成本為2,618美元（約7.9萬台幣）；其次是波士頓134小時、紐約117小時、費城114小時，以及邁阿密105小時。2022年平均塞車時間比2021年多出15小時，結果仍比大流行前低了一半。

報告提到，塞車情形達到緩解是由於石油價格上漲和工作型態轉變，許多企業改以讓員工遠端上班。運輸分析師皮修（Bob Pishue）表示：「2022原本將是回歸正常標準的一年，但隨通膨、供應鏈中斷及油價飆升，這種狀況停止了。」

至於INRIX也針對50多國的交通壅塞動態進行分析，並列出前10名國家，拔得頭籌的是英國首都倫敦，駕駛平均1年要花156小時塞在路上，其餘9地區如下：

1.英國 倫敦：156小時

2.美國 芝加哥：155小時

3.法國 巴黎：138小時

4.美國 波士頓：134小時

5.哥倫比亞 波哥大：122小時

6.義大利 巴勒摩：121小時

7.加拿大 多倫多：118小時

8.美國 紐約：117小時

9.墨西哥 蒙特雷：116小時

10.美國 費城：114小時

（中時新聞網 徐沛琪）

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