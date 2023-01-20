迎「金」兔！大咖傳授操作心法一次看

以華爾街股市為首，今年開局以來全球股市表現強勁，但隨著各地央行料將繼續走在升息的道路上，以及經濟可能即將陷入衰退，未來這一年對投資人而言恐怕也不會太輕鬆，接下來投資人可能面臨什麼挑戰，以及應如何配置資產，以待柳暗花明的時刻到來，或許華爾街大行和知名分析師的建議可以提供一些靈感。

●美國銀行以Michael Hartnett為首的策略師團隊出具報告表示，美股可能從當前位置下跌10%，至3,600點，然後反彈漲17%，到今年晚些時候可望上看4,200點。隨著美國經濟減速和企業獲利下滑，美股可能走跌，但也可能看到隧道盡頭的曙光，他表示「在經濟和獲利衰退期間投資要有耐心」，並以「痛苦行情」（pain trade）來形容美股。

意味著在聯準會終於釋出要開始降息的信號之前，股市可能走跌，直到聯準會利率預測、殖利率、信用利差（credit spread）觸底發出將迎來「金髮女孩」行情的訊號，也就是經濟不太熱也不太冷，能持續增長而不會引發通膨急升，這樣的情勢有利於風險資產，如同在金融危機過後的10年間，投資人所享有的那一段美好時光。

●美國銀行分析師Stephen Suttmeier表示，美股要重返牛市，標普500指數需有三大突破，分別是突破40周移動均線4,051點、突破位於4,109點的2022年下降趨勢線，以及去年8月創下的高點4,325點。

●Stifel Financial Corp首席股票策略師Barry Bannister表示，美股有機會在今年上半年反彈，但可能在下半年遇到麻煩，包括通膨可能在今年晚些時候來一記「回馬槍」，迫使聯準會收緊金融環境。

●eToro分析師Callie Cox表示，2023年的兩個最大風險是聯準會抑制通膨的能力，以及經濟急劇減速的可能性。她表示，美國去年12月消費者物價指數（CPI）較前一年同期上漲6.5%，雖然較去年6月份觸及的高峰9.1%大幅放緩，但仍然遠超出聯準會設定的2%的目標，尤其是服務業的年通膨率仍然高達約7%，這對聯準會而言實在太高，可能促使美國央行維持高利率，而高利率持續的時間越長，美國經濟就越有可能陷入衰退。

最理想的情境是，如果聯準會的利率政策能夠在不損害經濟增長並維持穩健的就業市場下抑制住通膨，則代表美股已經在2022年10月觸底，而牛市已經開始，但這時候投資人面臨的挑戰是仍然處於高點的利率將阻礙成長型股票的反彈。最糟的情境是美國經濟陷入深度衰退，失業率急升而企業獲利跌20%，但亮點在於通膨問題將獲得解決，因爲需求下降時，通膨就會下降。

在談到2023年的投資建議，她表示在經濟衰退時，債券可以提供穩定的報酬；而在通膨放緩、經濟增長低迷時，債券可以是一個可靠的投資。至於股票，她表示自已青睞消費必需品、公用事業、能源與製藥類股等防禦型的布局，「即使經濟衰退，你還是需要吃飯、需要用電，還是會生病和吃藥」。

●Swissquote Bank資深分析師Ipek Ozkardeskaya表示，通膨走軟和強勁的就業市場，確實有利於「金髮女孩」行情到來。美國去年12月CPI月減0.1%，為兩年半以來首次較上月下滑。12月CPI年漲6.5%，較11月的年漲7.1%放緩，為連續第6個月降溫，並創下2021年10月以來新低。與此同時，美國近來公布的就業數據和消費者信心意外強勁。

●Fundstrat Global Advisors聯合創辦人兼研究部門主管Tom Lee表示，根據去年12月的CPI報告，59%的CPI子項目處於通縮模式，且大宗商品通貨緊縮的速度遠超出長期平均水準，通膨下降將成為2023年一個持久的趨勢。在談到去年12月美國平均時薪月增0.3%、年增4.6%，低於市場預期月增0.4%，並創下2021年8月以來最小的年增長時，他表示，勞動力市場轉弱，使聯準會尋求經濟「硬着陸」的動機減弱。

隨著聯準會重新加速升息的壓力減小，波動性可能降低，這對股市是好消息。恐慌指數VIX在2022年平均爲25，他預期在2023年大部分時間該指數將低於20，「就我們過去的分析來看，這意味着今年美股漲幅可能超過20%」。

●高盛以Sharmin Mossavar-Rahmani的投資策略團隊出具報告指出，即使美國經濟在今年陷入衰退，到年底標普500指數仍可望上看4200～4300點，與2022年底封關時相比至少還有12%的上漲空間。

該團隊預期今年美國經濟陷入衰退的可能性介於45%～55%，但即使經濟陷入衰退應該也只是輕度衰退，美股將先跌後漲。就以往的經驗來看，在經濟衰退結束前3個月，股市就會觸底反彈。該團隊表示，不只是美股，相信今年投資歐洲、日本、英國與新興市場股市也將帶來正回報。

●信報分析指出，南韓的出口表現與全球經濟的榮枯息息相關，向來被喻為「礦坑裡的金絲雀」（a canary in the coal mine）。南韓去年12月出口年減9.5%，為連續第3個月衰退，顯見全球經濟放緩的壓力沒有緩解跡象，各地企業獲利也將轉差，投資人宜有股市走跌的心理準備。

●DoubleLine Capital創辦人、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，投資人要想了解利率走向，與其關注聯準會怎麼說，不如聆聽債市的聲音，他並請投資人留意美國公債殖利率曲線倒掛，當這個現象出現時，經濟通常會在短斯內陷入衰退，在此情況下，他認為投資債券比股票更具吸引力，投資人或可考慮60%債券和40%股票的投資組合，而非傳統上股票和債券各占6成與4成的組合。

●瑞銀表示，受到升息影響，美國經濟估將在2023年第二至第四季陷入衰退，再加上企業獲利預測可能下滑，標普500指數可能在今年跌至3,200點，這表示較目前水準將再跌約16%。

●Truist Advisory Services共同投資長Keith Lerner表示，美股的估值已經修正，但相對於目前存在的宏觀挑戰，它們仍然缺乏吸引力。該公司認為比起股票，固定收益資產更具吸引力。

●Ned Davis Research分析指出，當經濟衰退時，企業獲利平均一年下滑24%。如果市場的預測過於樂觀，就代表美股的本益比仍然太高，這將使股票的吸引力下滑。

●美股大多頭、沃頓商學院教授Jeremy Siegel表示，華爾街許多人都過於看空美股，認為今年上半年可能大跌、下半年才會反彈，但他認為美股正處於新一輪牛市的邊緣，因為「歷史告訴我們，當所有人都預期同樣的事情時，事情通常不會發生；當所有人都站在同一邊時，他們通常是錯的」。

他表示，看多美股後市表現的主要原因包括數據顯示美國通膨持續降溫、消費者通膨預期降至4%，為連續第3個月下滑並創下2021年4月來新低，「把實際的房地產數據與這些通膨數據結合起來，你會發現實際上核心通膨由正轉負，聯準會終將意識到通膨問題已經解決，我認爲聯準會不會像他們所聲稱那樣維持緊縮政策」。

●華爾街長期大多頭、研究公司Yardeni Research創始人Edward Yardeni表示，隨著全球經濟前景改善，美股已經重返牛市。他表示，美股在去年10月12日觸底，那已是熊市的終點。美國的就業數據仍極為強勁，將為美國經濟帶來支撐，此外，美國的超額儲蓄高達1兆～2兆美元，顯示消費者財務仍具大量的流動性。

●摩根士丹利美股策略師、華爾街著名大空頭Mike Wilson警告市場仍然低估經濟增長放緩的全面影響，他預期美股可能再跌22%，並跌破去年的谷底，標普500指數2023年全年漲幅將不到2%。

●DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）和美國銀行全球研究部（BofA Global Research）近來對美國以外的股票讚譽有加，稱國際股票將在2023年「碾壓」美股。Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長Brent Schutte表示，從估值的角度來看，你可以追蹤的每一個指標都顯示國際股票比美股便宜。

不過，全球經濟料將衰退的普遍預期，可能促使投資人重返美國股市，許多人將美股視為經濟情勢不明時的避風港。Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示，買國際股票可能「補足」國內的投資機會。美股還沒有反彈很多，所以我認為仍有迎頭趕上的機會。

（時報資訊 柯婉琇）