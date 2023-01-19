馬斯克拒出席達沃斯年會?官方:今年沒邀他

特斯拉創辦人馬斯克日前聲稱，他拒絕出席「世界經濟論壇」（WEF）達沃斯企業會談，因為它（年會）聽起來很無聊。對此，WEF發言人Yann Zopf表示，今年沒有邀請馬斯克參加，並指最近一次獲邀是在2015年。

美聯社報導，馬斯克在去年12月22日的一條推文寫道「我拒絕達沃斯邀請，不是因為我認為他們在搞惡魔般的陰謀，而是因為它（年會）聽起來很無聊，哈哈。」儘管馬斯克在推文中沒有具體說明收到邀請的時間，但應該是指今年。

報導指出，WEF發言人稱馬斯克最近一次收到邀請，不是今年，而是在2015年，不過，馬斯克從未報名或到場參加WEF年會。這番回應等同打臉馬斯克的說法。

「世界經濟論壇」16日至20日在瑞士達沃斯舉行，自新冠疫情爆發以來，首次恢復實體開會，本屆主題為「在分裂的世界中合作」。會中聚焦如何應對糧食和能源危機；如何應對高通脹、低增長和高負債；如何應對工業不景氣；如何應對社會脆弱性問題；如何應對地緣政治風險等五大議題。

俄軍侵烏也是今年WEF年會最重要的議題之一，烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）17日表示，她將向中國代表團遞交一封信，傳達澤倫斯基對結束俄羅斯侵略烏國的主張。

（ 中時新聞網 吳美觀 ）

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