反對退休金改革 法國全國性大罷工

法國全國各地在周四將舉行大罷工，教室將關閉，商業將中斷，員工試圖離開工作崗位，以反對政府的一項退休金改革計畫，將退休年齡提高兩歲，到64歲。

這次的全國範圍大罷工將測試總統馬克宏（Emmanuel Macron），和執政聯盟。

一項民調顯示，民眾一面倒地反對該項改革；然而政府認為該改革將可避免退休金制度走向破產。

在法國，目前工會的勢力比過去小得多。工會面臨的挑戰是，他們能否將反對改革的聲音，以及對生活成本危機的憤怒，轉變為大規模的社會抗議活動，抗議持續到周四之後，直到最終讓政府改弦更張。

對馬克宏來說，下賭注的是他的改革派地位，無論是在法國國內或是在歐盟的盟友之間，同時之間他也要控制公共支出。

將退休年齡推遲兩年、延後民眾養老金領取的時間，每年將額外增加177億歐元（約合191億美元）的養老金繳款。據勞動部估計，到2027年，該系統將實現收支平衡。工會則辯稱，還有其它辦法可以確保退休金制度的運行。

預計周四公共運輸將嚴重受到干擾。高速鐵路TGV路線預計只有3分之1到5分之1會投入營運。

主要工會稱，約70％的小學教師已經表示將罷課。而隨著煉油廠工人加入罷工行動，道達爾能源（Total）位於Dunkirk市的煉油廠不會發運成品油。而法國政府表示，將有1萬名警察上街，確保抗議活動不演變成暴力活動。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）