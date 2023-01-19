美經濟大地雷將爆開？華爾街CEO超害怕

為了解決難纏的通貨膨脹，美國採取激烈升息行動，雖然成功讓通膨趨緩，但也導致消費者需求快速反轉，點燃經濟衰退風暴，除此之外，美國企業的CEO們也開始擔心，美國今年夏天可能出現嚴重的債務違約危機，尤其現在兩黨關係不佳，屆時將導致股、債市面臨重創。

綜合外媒報導，世界經濟論壇（達沃斯論壇）本周在瑞士達沃斯登場，50個國家元首600家企業領袖齊聚一堂商討經濟議題，不具名的華爾街銀行首席執行長透露，會議期間，CEO們已經開始擔心美國債務違約的問題，且不確定因素將會拖累本來就岌岌可危的經濟，整個狀況相當糟糕。

報導提到，許多人不希望2011年的慘劇重演，當時共和黨與民主黨互不相讓，無法就債務上限達成一致意見，導致美國出現債務違約危機，造成金融市場陷入一波震盪，甚至引發美國主權信用評級遭降級的慘況。

商業軟體供應商Salesforce執行長Marc Benioff坦言，解決美國債務上限僵局是一件很困難的事情，新任美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將陷入進退兩難的局面。

財務諮詢機構Lazard執行長Peter Orszag強調，目前最簡單的解決方案是國會在不縮減支出的狀況下，輕鬆通過提高債務上限的法案，但麥卡錫可能會因此失去議長職位。

（中時新聞網 郭宜欣）

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