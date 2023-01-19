普丁：軍工業加速生產 俄必將在烏勝出

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，俄羅斯強大的軍事工業複合體（military-industrial complex）加速生產，是俄羅斯將在烏克蘭勝出的主因之一。

路透社報導，普丁在聖彼得堡（St Petersburg）一座防空系統製造工廠向工人發表談話時說，俄羅斯在烏克蘭展開他所稱的「特殊軍事行動」，儘管對軍事裝備的需求增加，但整體產出仍在上升。

普丁說：「在談到達成最終成果與必能取得的勝利時，有很多事情發揮作用…包括俄羅斯人民的團結與凝聚力、我們戰士的勇氣與英勇行為…當然還有軍工複合體、像你們這樣的工廠和諸如你們這樣的人民貢獻。」

「勝利是肯定會達到的，我對此毫不懷疑。」

普丁說，俄羅斯武器公司生產的防空飛彈數量，相當於全球其他國家的總和，是美國3倍以上。

稍早，他出席了有退役軍人參與的活動，紀念他的家鄉聖彼得堡在第二次世界大戰獲得解放屆滿80周年。二戰時，聖彼得堡稱為列寧格勒（Leningrad），曾遭納粹德國圍困近900天。

他跟退役軍人說，俄羅斯在烏克蘭作戰，是為了保護俄羅斯人與說俄語人士，莫斯科稱他們在烏克蘭遭受蓄意歧視。

基輔駁斥這個指控，稱莫斯科把這當作赤裸裸殖民式掠奪土地的藉口。

普丁說：「我們今日在做的事，包括我們的特殊軍事行動，是為了試圖停止這場戰爭，並保護我們在這些土地上生活的人民。」

他說：「這些是我們的歷史領土。」蒲亭指的是，現今烏克蘭有一大片地區曾是俄羅斯帝國的一部分。

普丁1952年出生於列寧格勒，曾加入蘇聯國家安全委員會（KGB）展開外國情報蒐集生涯。之後，普丁在他的政治導師蘇布查克（Anatoly Sobchak）當上市長時，在市政府擔任要職。

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