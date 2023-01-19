美狙擊大陸晶片 手段太「惡霸」犯眾怒！

美國去年10月對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，並積極拉攏荷蘭、日本及南韓等盟友加入制裁，其中以荷蘭的態度最受外界關注，但考量大陸市場利益龐大，遲遲未做出明確決定，美國近乎「惡霸」的施壓行徑也招致不少批評，有專家建議美國應該彌補盟友的潛在損失，才能換取制裁大陸的認同。

綜合外媒報導，華府智庫歐洲政策分析中心（CEPA）研究員Charles Martinet分析荷蘭陷入的困境，由於荷蘭設備大廠艾司摩爾（ASML）擁有獨家生產先進製程所需的極紫外光（EUV）機台的能力，使得荷蘭的決定成為美國制裁能否更進一步的關鍵。

文章提到，過去荷蘭選擇屈服於美國，包括2019年同意出口EUV機台給大陸，但那次的經驗留下痛苦的後遺症，甚至有不具名美國高官向荷蘭施壓，直嗆，「好的盟友不會向大陸出售設備，ASML也依賴美國生產的零件，且華盛頓有能力禁止這些零件出口。」迫使荷蘭選邊站。

如今，Charles Martinet認為，美國正透過相同的手段逼迫荷蘭做決定，已經引發歐洲的反彈，比利時總理Alexander De Croo甚至將美國的咄咄逼人的行徑比喻成惡霸。

荷蘭首相Mark Rutte本周訪美就此事進行商討，周二公開表示與美國針對大陸晶片禁令的談判取得進展，但他並沒有透露相關細節。荷蘭政府官員則呼籲美國提供實質性的回饋來換取制裁，喊話荷蘭沒有義務完全執行美國提出的制裁內容。

Charles Martinet則建議，美國應該要彌補盟友因加入制裁所產生的損失，或透過深化與盟友們的貿易關係，給予相對應的回饋，才能讓盟友們點頭加入制裁，進而完善制裁大陸晶片的政策。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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