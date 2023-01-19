升息循環將告終？匯市恐豬羊變色

美國Fed激進升息漸近尾聲，市場評估今年新台幣兌美元匯價可望重返2字頭；日圓兌美元匯價可挑戰120~110疫情前水準；歐元兌美元則在2023年底前，有機會達1.1美元關卡。顯示美元在金兔年被看空氛圍相對濃厚，主要原因係市場預期美國通膨明顯趨緩，未來升息空間已相對有限，而為搶救可能向下修正的經濟頹勢，不排除在今年底即可望再度降息，使美元在國際匯市強勢地位，將豬羊變色趨勢，不宜輕忽。

歐元、日圓與新台幣兌美元趨勢評估

美元受惠2022年Fed（聯準會）連續性激進升息，幾乎成全球一支獨秀的超強勢貨幣，除使部分新興市場貨幣大幅貶值外，美元債務沈重的國家，更瀕倒債或破產危機，被市場點名者包括斯里蘭卡、阿根廷、埃及、阿富汗、寮國、黎巴嫩、巴基斯坦、緬甸、辛巴威與土耳其等，其中斯里蘭卡已率先宣布破產，阿根廷貨幣價值也一洩千里，顯示強勢美元對新興市場金融秩序的負面影響，衝擊甚大。

除新興市場貨幣受打擊外，日圓、歐元、韓元與新台幣等兌美元匯價，也多呈超貶窘境，其中日圓一度跌破150大關，創近32年來新低水準，超貶格局最慘烈；歐元一度貶破0.96，也改寫近20年來新低；韓元一度貶破1400關卡，係近13年來最低水準；新台幣則係一度貶破32大關，寫下近6年來低點記錄。

不過，2022年Q4以來，美國高通膨趨勢逐漸緩解，市場多預期Fed在今年升息趨勢將緩和，而且為振興可能大幅衰退的經濟狀況，不排除在今年底之前再度降息，除使新興市場短中期債務危機有機會喘口氣外，包括歐元、日圓、韓元及新台幣等貨幣跌深反彈也相對有看頭，其中日圓、歐元及新台幣兌美元匯價，更可能「豬羊變色」，不宜漠視。

例如，日圓近期已從去年Q4最低點150附近，強勁升值一度破128關卡，升幅14.6%；歐元則從2022年9月間創下0.96附近，升值至近期1.08左右，升幅逾12%；新台幣係從去年10間貶破32.3後，一路趨堅整理，回升至元月16日的30.268附近，升幅約6.3%。

據了解，日圓、歐元與新台幣在2023年的升值趨勢仍普被看俏，值得密切追蹤。因為日銀（日本央行）的貨幣政策可能在金兔年由鴿轉鷹，歐洲央行不排除持續升息至Q4，台灣中央銀行雖被預期今年不會升息，但雄厚的外匯存底及企業在全球的競爭韌性相對強勁，仍對新台幣而言，具一定程度的挹注力道。

Fed仍會暴力升息？2023年趨勢大預期

聯準會（Fed）於去年12月中舉行利率決策會議，會上毫無異議通過升息2碼，為連續四次大幅度升息3碼後，首次放緩步伐，使市場高度關注未來的貨幣政策走向。

Fed去年一連串激進升息，曾引發今年通膨將迅速下滑預期，不過根據1月4日所公布的會議紀錄顯示，卻澆熄該樂觀心理，文中Fed警告投資者不要低估打擊通膨的決心，強調沒有任何一名決策官員預測今年將開始降息，重申通膨獲控制前升息不會鬆手，更提到，限制性的政策立場有必要維持，直到日後經濟數據證實通膨已朝2％目標前進，然而該過程可能需要一些時間。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）警告市場過度樂觀，她指出，「老實說，我不明白為何市場對通膨前景會如此樂觀，市場想得太美好了。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）也呼應指出，「通膨接下來還是有可能再度走高，然後Fed必需又要有所應對，但市場顯然並沒有反應此一可能性。」

聯準會高唱鷹調鐵了心升息，不過美國消費者物價指數（CPI）年增率已降至逾一年新低，平均時薪增幅更創下2021年中以來新低。儘管官員堅稱現在談降息還太早，但所有數據均指向通膨已經明顯降溫，市場也瀰漫即將降息的氛圍主流，並認定今年底前將會看到Fed至少降息一次。

FOMC利率決策會議將於1月31日至2月1日進行，按照CME集團的利率期貨盤顯示，投資人認為Fed接下來只升2碼的可能性高達九成，基準利率中間值將於3月觸頂於4.9％左右，此外Fed今年底前至少有一次例會決議降息的機率也有六成之多，目前估最可能時間在12月例會。

台灣央行政策轉「溫和緊縮」升息走到終點？

美國聯準會再升息2碼，中央銀行上月15日召開的第四季理事會也跟進升息半碼，外界也關心台灣央行今年是否再升息？

央行去年一整年累計共升息2.5碼，重貼現率來到1.75％，創逾七年新高。總裁楊金龍表示，升息主要考量通膨尚未降至2％以下，核心CPI（消費者物價指數）年增率仍高，金融人士也認為，央行升息最重要觀察指標是物價，目前與2％目標仍有差距，也就是說「考慮率先停止升息，還言之過早」，暗示今年仍有升息可能。

央行今年仍將延續升息趨勢，目前看來，就算央行後續停止升息，也不太可能一下子就反轉降息，而市場大多猜測最多今年第1季再升息半碼。不過全球經濟放緩，台灣也受到衝擊，市場預期美國最快2023年底才會降息，台灣央行是否因此「不得不」繼續升息？

對此，楊金龍表示台美狀況不同，一來台灣通膨沒有美國那麼高，二來雙方採取方式也不太一樣，如果因為跟進美國升息導致國內經濟衰退，這也沒必要。不過經濟前景存在諸多不確定性，央行還是會密切關注主要經濟體貨幣政策動向、國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內物價、經濟與金融情勢等影響，適時調整貨幣政策，要顧經濟還是穩物價，勢必是楊金龍須面臨的難題。

農曆年長假，旅日與赴歐美的台人，換匯全攻略

在日圓與歐元兌美元匯價的升值趨勢審慎樂觀下，農曆年長假期間，或在今年上半年將赴海外旅遊，尤其是日本及歐洲等地國人，要搶便宜日圓或歐元，手腳要快一點了。

例如，在去年Q4期間新台幣兌日圓一度高至逾4.5水準，但近期已滑落至4.22左右。由於日圓在前波貶勢，普被公認係超貶架構，因此，當日銀貨幣政策轉鷹以壓抑日本通膨後，預期日圓兌美元將有一波急升走勢。顯示現階段趁新台幣兌日圓的匯價，還能持穩在4.2以上時，對將旅遊或赴日置產所需的日圓的換匯動作，不宜怠慢。

簡單換算一下，據了解，某名住基隆的林姓企業老董，在去年Q4以新台幣20萬換匯日圓，做為準備今年赴日旅遊費用，適時匯價達4.53高水準，換得90.6萬日圓。若該林董遲在近日才換匯，20萬僅能換得84.4萬日圓，相差6.2萬日圓，該筆差額已可在日本購買滿多價值不菲的商品，而這差距僅一個季度的時間而已。

同樣道理，赴歐洲旅遊的國人，在歐元的換匯上，除需緊盯歐洲央行貨幣政策指引外，還需觀察台灣央行是否在金兔年真的不再升息，若果歐洲央行未來將持續升息，則短期的換匯動作需快、狠準哦。