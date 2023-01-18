今年油市 IEA看好需求飆高

國際能源署（IEA）18日發表2023年首份月報，看好中國放棄清零防疫而重新開放經濟，將有助下半年推升全球石油需求量創新高，儘管前一日發表報告的石油輸出國組織（OPEC）看法相對謹慎，油價持續創下波段新高。

紐約西德州近月期油18日盤中每桶大漲2％報81.8美元，倫敦布蘭特期油上漲1.6％報87.36美元，均創近兩個月新高，前者連九個交易日走高，後者連漲兩天。市場看好中國需求回升，刺激兩者自4日低點回升以來已累漲逾12％。

IEA把今年全球每天石油需求量成長預測值，調高近20萬桶至190萬桶，讓全年平均每天需求量達1億零170萬桶創新高。

IEA以中國「重新開放速度超過預期」和「經濟展望好轉」等因素，把中國全年每天需求成長預測值調高10萬桶，讓平均每天需求達1,590萬桶。但其認為中國經濟重新開放之路不可能平順，使石油需求回升過程曲折。

歐美經濟快速好轉也令市場預期石油需求增加。IEA指歐洲暖冬天氣消除能源供應危機，讓其經濟今年可望優於原先預期。聯準會抑制高通膨出現成果而有利美國經濟。

OPEC在17日公布的月報看法相對保守，對2023年全球石油需求量和經濟成長等預測，跟其2022年10月預測沒多大變化，因為中國新冠疫情嚴重，可能延遲能源需求回升時間。其展望歐洲經濟也並非對石油需求完全是正面。

OPEC預期，2023年全球每天石油需求增長量，將從2022年的增加250萬桶，縮小至增加220萬桶，讓平均每天需求量從2022年的9,960萬桶，小幅上升至1億零180萬桶。

至於2023年全球經濟成長率，OPEC預期從2022年的成長3％，縮小至成長2.5％。其中，中國2023經濟將成長4.8％，與其原先預測相當，但預期美國與歐元區各成長1％和0.4％，均高於原先預測。