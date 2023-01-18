基辛格：晶片主宰未來50年地緣政治重塑

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）17日接受媒體訪問時指出，未來50年晶片將取代石油，主導全球地緣政治的重塑。

基辛格在達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受媒體訪問時指稱，過去50年時石油蘊藏地點定義了地緣政治，「但在未來50年，科技供應鏈所在及半導體生產地區則更為重要。」他認為在未來數十年，晶片的可取得性、貿易與投資將主導全球政治版圖的重整。

他還提到，英特爾在美國、歐洲與其它地方建立新廠，不僅攸關公司未來，而且對於將世界未來最關鍵資源全球化也具有舉足輕重的重要性，「我們需要地理的平衡及有韌性的供應鏈」。

英特爾去年曾宣布，將投資200億美元在美國設立兩座新晶圓廠，此外對歐洲新廠的投資更高達900億美元，其目的在於確保英特爾做為半導體業的龍頭地位能夠不墜。

在疫情期間與地緣政治緊張升高時期，晶片生產過度集中亞洲、特別是台灣與中國，已引發外界擔憂。最近幾年因為供應鏈問題牽連，曾導致從電腦、手機到汽車用的晶片出現短缺與出貨延後。

基辛格說：「如果我們從新冠危機與多年經歷當中學到一件事，那就是我們需要有韌性的供應鏈。」

兩年前接任英特爾執行長的他承認，公司的十年投資策略正處於艱困的經濟時期。他解釋在短期面臨的環境，包括疫情與中國大陸，烏克蘭與歐洲能源，美國通膨等，都不見有正面消息出現。不過他說在這段期間進行長期投資，對執行長而言的確是一大挑戰。

問及拜登政府去年通過的晶片法，將投資逾2,000億美元協助企業推動美國本土晶片生產與研發，基辛格認為，這對提振國內晶片業將是一大助力。

他指出，英特爾和其他晶片公司目前都在等待這筆資金今年可以提撥下來，因為該資金將能協助英特爾進行大規模投資。

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