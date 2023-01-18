通膨多空論戰 老謝:克魯曼與葉倫並肩作戰

美國公布去年12月CPI後，市場大松一口氣，但面對通膨、經濟與股市往後怎走，經濟學者分成兩派，上演多空大論戰的戲碼。財信傳媒董事長謝金河17日表示，近期諾貝爾經濟學獎得主克魯曼跳出來支持現任美國財政部長葉倫，認為今年通膨將會大幅降溫，一席話不只一掃過去一年多來的悶氣，更是向鷹派人士開槍，揭開華爾街的多空大論戰。

謝金河在臉書上以「通膨的多空大論戰」撰文指出，2021年年中，面對通膨逐漸升溫，但依然鐵口直斷說「通膨只是短期現象」的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼，在悶了一年多後，終於跳出來說，「輪到悲觀者難以自圓其說」；謝金河認為，這席話似乎衝著美國前財政部長薩默斯及聯準會鷹派理事布拉德等人而說。

謝金河描述了去年底以及接下來三個月美國CPI和全球股市的走勢，他表示，美國公布12月CPI年增率6.5%，接下來三個月，將面對7.5%、7.9%及8.5%的高基期，CPI年增率將因為高基期而快速降溫，全球股市元月效應也充滿熱切期待，去年元月股市開高走低而大跌，今年正好相反，全球股市都大幅上漲。

不過，現在華爾街也出現兩派論戰，謝金河表示，薩默斯警告大家不要興奮太早，免得樂極生悲，美國還要繼續升息抗通膨，經濟必然大衰退；末日博士魯比尼認為企業破產倒閉會頻傳，雷曼兄弟的事件會再上演；先前鼓吹利率要升至7%的布拉德已經改口，他說薪資的上漲已經緩和。

謝金河接著表示，現在說通膨會在2023年大幅降溫的是葉倫，她表示今年要面對美國舉債到達31兆美元的上限，一方面美國是負債大國，利率如果掛在高檔，美國財政部一定大感吃不消，另一方面，除了付息壓力大，各國逢高拋售美債，美國財政部成了最大苦主；鮑爾預告2023年不降息，是不想讓市場太早出現樂觀預期。

謝金河猜測，現在克魯曼跳出來，且話帶挑釁，似乎是已看到通膨會在今年降溫，也一掃過去一年多來的悶氣；謝金河認為，最近油價，天然氣，糧食價格紛紛大跌，薪資上升力道也趨於溫和，克魯曼再度與葉倫並肩作戰。

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