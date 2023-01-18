競爭排山倒海 網飛上季營收估史上最弱

網飛（Netflix）料將在周四（1月19日）發布歷來最疲弱的營收表現，其附廣告的訂閱方案難以在逐漸飽和的美國市場吸引客戶，這可能迫使該公司今年縮減在內容方面的支出。

消費者收緊支出、內容製作經費的成本不斷攀升，以及來自Disney+和Amazon Prime的競爭加劇，使這家串流媒體先驅備感壓力。原本網飛還寄望附廣告的訂閱方案可以幫助該平台扭轉劣勢，但分析師表示目前還未看到訂閱激增的情況。

市場預估該公司在2022年第四季新增450萬個訂閱用戶，較2021年同期新增訂戶830萬個大幅減少，並創下2014年以來同期新低。

分析師表示，月費6.99美元的附廣告方案無法收看所有內容，且價格也沒有便宜到足以在美加地區吸引大量客戶。

Third Bridge分析師Jamie Lumley表示，考慮到市場的飽和度、有各種不同的選擇，以及價格未必比競爭對手便宜很多，要達到那些訂閱目標是有一些挑戰性。

這可能使網飛大舉投資內容製作的做法成為關注焦點。財務長Spencer Neumann去年7月時曾表示，未來幾年每年投入內容的支出都約在170億美元左右。

Arthur D. Little合夥人兼全球媒體與娛樂部門主管Shahid Khan 表示，當借貸很便宜時，你可以借很多錢去投資內容。但現在的利率水準將迫使網飛在挑選內容和如何提供經費方面得非常謹慎。

相較之下，其競爭對手華特．迪士尼預期2023財年的總內容支出（不分串流平台與其他部門）約將略高於300億美元，派拉蒙全球（Paramount Global）則預估內容支出將不到100億美元。

網飛第三季（2022年7～9月）營收年增近6%，為79億美元，優於市場預期的78億美元。每股盈餘為3.10美元，優於市場預期的2.13美元。全球新增用戶達240萬個，較華爾街預期多出1倍多。

而根據Refinitiv調查，該公司去年第四季（10～12月）營收僅年增1.7%，報78.4億美元，將創下自2002年上市以來最疲弱的營收數字和營收增長。

分析師並預估網飛上季每股盈餘為44美分，較第三季大幅衰退。

產業研究公司MoffettNathanson表示，隨著整體串流媒體市場增長趨於平坦，大多數較為成熟的串流平台增長也將趨於平緩。但仍有一些分析師認為長期而言，附廣告的方案將發揮效果，尤其是在購買力較弱的開發中市場。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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