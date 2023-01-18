揮別石油美元秩序 沙國接受非美元結算

中國大陸領導人習近平去年訪問利雅得期間，2國同意加強能源政策和勘探方面的協調。沙烏地阿拉伯財政部長本週於世界經濟論壇外接受媒體訪問時稱，沙阿對於使用美元以外的貨幣進行貿易的討論持開放態度。

綜合外媒報導，沙烏地財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）17日（二）在達沃斯（Davos）接受媒體採訪時表示：「討論我們的貿易安排如何結算沒有任何問題，不管是用美元，還是用歐元，還是用沙烏地里亞爾。」

賈丹說：「我不認為我們在揮別或排除任何有助於改善全球貿易的討論。」這個世界上最大的石油出口國正在尋求加強與包括中國在內的重要貿易夥伴的關係。王國是20世紀70年代建立的石油美元體系的支柱，該體系依賴以美元作為原油出口定價。

在中國大陸領導人習近平去年訪問利雅得期間，2國同意加強能源政策和勘探方面的協調。在那次訪問中，習近平說，中國將努力從中東地區購買更多的石油，也希望以人民幣來進行貿易結算。

賈單說：「我們與中國有著非常戰略的關係，我們與包括美國在內的其他國家也有著同樣的戰略關係，我們希望與歐洲和其他願意並能夠與我們合作的國家發展這種關係。」

文章來源：Saudi Arabia Says Open to Settling Trade in Other Currencies

（中時新聞網 張威翔）

延伸閱讀

俄軍費增石油收入卻減 經濟學家:可能加稅

俄烏戰爭大贏家！這國變身石油淨出口國

中阿峰會 習近平未提人民幣結算石油