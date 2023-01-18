美科技業裁員潮未歇 傳微軟這波砍逾萬人

根據路透18日報導，微軟（Microsoft）計畫裁員上萬人，據傳可能從人資部門及工程部門開刀。如果消息屬實，將成為美國科技業裁員潮最新一波裁員，此前，亞馬遜、Meta等公司皆以減少人力來因應需求降低及持續惡化的國際經濟情況，而微軟的裁員消息也暗示著，這波科技業裁員潮尚未結束。

目前微軟拒絕對此置評。微軟將於美東時間1月24日公布財報，如果裁員計畫最終敲定，可能會在披露業績前公布。

綜合外媒消息指出，知情人士透露微軟將裁撤約5％人力，約為11,000個職位。據傳裁員單位為工程部門，亦有傳言稱微軟可能將招募人力減少逾3成。截至去年6月底，微軟有221,000位正職員工，包含美國122,000名及其他國家99,000名。

研究機構晨星分析師丹羅曼諾夫（Dan Romanoff）表示，微軟裁員顯示大環境並未改善，甚至越來越糟。微軟的Windows與設備銷售，已經面臨好幾季個人電腦市場下滑，目前還要努力維持雲端平台Azure的成長率。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）17日宣布，計劃將包括ChatGPT在內的人工智慧工具，整合至公司的所有產品，並將其作為平台，供其他企業使用。

不過，華爾街投行古根漢（Guggenheim）似乎越來越不看好微軟股票。古根漢分析師 John DiFucci 17 日將微軟股票自「中立」降級至「賣出」，針對軟體研究的部分，也點出存在「安全漏洞」。微軟17日股價上漲1.12美元，漲幅0.47％，收240.35美元。

最近幾周，許多大型科技公司都公布了裁員計畫。亞馬遜本月宣布，計劃裁員1.8萬人，約佔其員工總數的6％ 。Salesforce表示將裁員8,000人，而Facebook母公司Meta則將裁員約1.1萬人。

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