高盛上季獲利銳減6成 道瓊中止連四漲

高盛（Goldman）上季因投資銀行及資產管理收入減少，獲利銳減66％，面臨十年來最慘收益損失，股價在17日下滑6.44％，收349.92美元，但摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）財報卻優於預期，股價上揚5.91％，收97.08美元。因投資人仍在觀望最新財報結果，道瓊工業指數17日中止連四個交易日上漲，小跌1.14％。

道瓊工業指數終場跌391.76點，或1.14％，收在33,910.85點。標普500指數下跌8.12點，或0.2％，收在3,990.97點。以科技股為主的那斯達克指數上漲15.96點，或0.14％，收在11,095.11點。費城半導體指數上漲6.82點，或0.24％，收在2,807.48點。

個股方面，大型科技股17日漲跌互見，蘋果漲1.18美元，漲幅0.88％，以135.94美元作收；微軟上漲1.12美元，漲幅0.47％，收240.35美元；Meta小跌1.62美元，跌幅1.18％，收報135.36美元，亞馬遜下挫2.07美元，跌幅2.11％，收在96.05美元；Google下挫0.64美元，跌幅0.69％，收在92.16美元。

台股投資人關注ADR表現方面，台積電、聯電、日月光等重點股ADR全上漲，台積電上揚2.19美元，漲幅2.52％，收88.99美元；聯電漲0.15美元，漲幅2.00％，收7.65美元；日月光漲0.06美元，漲幅0.85％，收7.11美元。

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