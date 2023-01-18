世界經濟論壇 專家估全球今年陷入衰退

達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）3年來首次恢復實體開會，但全球經濟瀕臨衰退邊緣，以及懸而未解的俄軍侵烏衝擊，給本屆年會蒙上了長長陰影。據WEF發布的一項報告，近三分之二的受訪首席經濟學家就預測，2023年世界經濟將出現衰退。

WEF於16日發布《首席經濟學家展望》報告指出，受地緣政治局勢緊張、美歐可能進一步收緊貨幣政策等因素影響，近三分之二的受訪經濟學家預測，今年世界經濟將陷入衰退，其中約18％認為「極可能」出現全球衰退，為去年9月調查結果的2倍多。

另外，資誠會計師事務所（PricewaterhouseCoopers）16日在達沃斯發布的CEO（企業執行長）調研報告，也完全翻轉了2021年和2022年的樂觀預期。調查顯示，由於通貨膨脹上升、總體經濟波動和地緣政治衝突，企業對增長前景的信心大降，幅度是2007～2008年全球金融海嘯以來之最。在全球逾4400名CEO中，高達73％預計未來12個月全球經濟增長將下滑。

WEF年會16日至20日在瑞士達沃斯舉行，本屆主題為「在分裂的世界中合作」。這是WEF年會自新冠疫情爆發以來，首次在冬季以實體方式舉行，預料有超過50名國家元首或政府首腦以及近600名CEO出席。

俄軍侵烏也是今年WEF年會最重要的議題之一，烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基率團出席受到關注。歐倫娜17日在年會上發表演說，遊說西方為烏克蘭提供更多援助和武器，以對抗俄羅斯的入侵。烏克蘭總統澤倫斯基也計畫於18日和19日，透過視訊連線在年會的場邊活動中發表談話。

反觀過去WEF的常客俄羅斯人，今年則完全消失，不但俄國總統普丁被WEF官網名人錄刪除，近30名遭歐美制裁的俄國大亨政要也不再受歡迎。去年2月俄烏戰爭爆發後，WEF在5月就將俄國館變成了俄國戰爭罪行館，展示俄烏戰爭的圖文紀錄。

（旺報 王嘉源）