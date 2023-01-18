俄羅斯首次推行人民幣結算交易基金

俄羅斯衛星通訊社17日報導，莫斯科交易所在俄羅斯首次推出以人民幣結算的交易所交易基金。消息稱，新推出的交易所交易基金，將使投資者有更多機會進行多元化投資、使用人民幣投資。

當地時間16日，莫斯科交易所在社交平台上發文宣布，俄羅斯首支以人民幣結算的交易所交易基金開始交易。該交易所交易基金將投資以人民幣計價的俄羅斯公司債券和以人民幣結算的貨幣市場工具。

報導稱，莫斯科交易所股票市場部主任伯里斯．布洛欣表示：「首次推出的人民幣交易所交易基金開闢一個新的市場領域，為所有類型的客戶提供更多使用人民幣投資的機會。我們發現，人們對這一產品有興趣，並且相信人民幣金融工具的供給量將有所增加。」

衛星通訊社指出，西方國家對俄羅斯金融機構實施制裁後，莫斯科交易所開始擴大可用的人民幣交易。2022年12月20日消息稱，2022年11月人民幣在莫斯科交易所外匯市場交易中的占比增至48％，年初時僅占0.2％。

此前報導顯示，2022年10月3日莫斯科交易所共完成T＋1人民幣／盧布交易6萬4900筆，交易金額703億盧布，同日美元／盧布成交2萬9500筆，交易額682億盧布。人民幣交易額在莫斯科交易所首次超越美元，成為該交易所交易量最大外幣。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯Aricapital管理公司投資策略師謝爾蓋·蘇韋羅夫去年底評論指出，在莫斯科交易所交易的人民幣流動性，足以滿足2023年俄羅斯國家財富基金在恢復預算規則和結構更新條件下的操作。

俄羅斯財政部長報告說，新批准的國家福利基金資產標準結構完全排除美元投資的可能性，同時新結構中的資產占比將保持靈活，人民幣在國家福利基金資產中的最大占比將為60％，黃金為40％。

蘇韋羅夫認為，俄財政部明年為國家福利基金購入外匯將受到限制，原因是在石油價格偏低和西方限制俄羅斯石油出口的條件下，預計額外石油收入不高。

（旺報 李文輝）