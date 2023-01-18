德外長喊設國際特別法庭 起訴普丁

國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）去年5月率團前往烏克蘭，調查俄國入侵涉及的戰爭罪行，迄今未有結果。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）16日出訪荷蘭，她在海牙國際法學院（Academy of International Law）發表演說，呼籲成立國際特別法庭起訴俄國領導人。

去年2月24日莫斯科揮軍4天後，卡林汗宣布對俄國所涉戰爭罪行和違反人道罪進行調查。然而，俄國於2016年退出《羅馬規約》，就算國際刑事法院可依《聯合國憲章》第七章起訴之，作為聯合國安理會常任理事國之一，俄國可動用否決權不讓案件提交國際刑事法院審理。貝爾伯克說：「我們現在在這裡，必須向俄國領導人發出明確訊息，那就是侵略戰爭不會不受懲罰。」

她表示，德國支持烏克蘭希望針對俄國侵略的罪行設立特別法庭，也主張更新《羅馬規約》，只要受侵略的國家是締約國，國際刑事法院即可審理相關案件。歐盟和荷蘭也公開支持設立特別法庭。但卡林汗警告，設立特別法庭恐使國際法不成體系。他認為，國際刑事法院仍是最適合審理涉及戰爭罪行的地方。

另外，俄軍14日以飛彈攻擊烏克蘭第聶伯羅市住宅區，造成40多人死亡，華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）分析，莫斯科經歷數月以來的挫敗後，意圖在6個月內將侵烏行動轉變為「大型常規戰爭」。戰爭研究所指出，俄軍甫更換指揮結構，目前準備擴大動員及軍工生產，烏克蘭的西方盟友「將有必要長期持續支援」。

（旺報 王少筠）