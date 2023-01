德外長喊設國際特別法庭 起訴普丁

國際刑事法院(ICC)首席檢察官卡林汗(Karim Khan)去年5月率團前往烏克蘭,調查俄國入侵涉及的戰爭罪行,迄今未有結果。德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)16日出訪荷蘭,她在海牙國際法學院(Academy of International Law)發表演說,呼籲成立國際特別法庭起訴俄國領導人。

去年2月24日莫斯科揮軍4天後,卡林汗宣布對俄國所涉戰爭罪行和違反人道罪進行調查。然而,俄國於2016年退出《羅馬規約》,就算國際刑事法院可依《聯合國憲章》第七章起訴之,作為聯合國安理會常任理事國之一,俄國可動用否決權不讓案件提交國際刑事法院審理。貝爾伯克說:「我們現在在這裡,必須向俄國領導人發出明確訊息,那就是侵略戰爭不會不受懲罰。」

她表示,德國支持烏克蘭希望針對俄國侵略的罪行設立特別法庭,也主張更新《羅馬規約》,只要受侵略的國家是締約國,國際刑事法院即可審理相關案件。歐盟和荷蘭也公開支持設立特別法庭。但卡林汗警告,設立特別法庭恐使國際法不成體系。他認為,國際刑事法院仍是最適合審理涉及戰爭罪行的地方。

另外,俄軍14日以飛彈攻擊烏克蘭第聶伯羅市住宅區,造成40多人死亡,華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)分析,莫斯科經歷數月以來的挫敗後,意圖在6個月內將侵烏行動轉變為「大型常規戰爭」。戰爭研究所指出,俄軍甫更換指揮結構,目前準備擴大動員及軍工生產,烏克蘭的西方盟友「將有必要長期持續支援」。

(旺報 王少筠)