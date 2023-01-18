對中晶片禁令 荷蘭首相：已與美取得進展

美國要求荷蘭進一步對中國設置晶片出口管制，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）為此於17日（美東時間）訪美與美國總統拜登會談，呂特於會後表示，針對對中晶片出口限制的討論，已與美國取得逐步進展。

此前，荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，荷蘭不會輕易接受美國對中國出口晶片製造技術的新限制，目前正在與歐洲和亞洲盟友進行磋商，包含台灣。

施萊納馬赫15日在電視節目「Buitenhof」上說，美國對過度依賴亞洲的擔憂是合理的，亞洲製造了80％的先進晶片，而且這些晶片可能最終用於軍事應用或被用於對付荷蘭。

施萊納馬赫表示：「我們和美國人談了很長時間，但他們在去年10月推出新規定，這改變了競爭環境。你不能說因為他們已經向我們施壓了2年，現在我們就必須簽字同意，我們不會。」

施萊納馬赫透露，荷蘭也在與日本、韓國、台灣、德國和法國進行談判。她強調，德國具有經濟利益，因為它是艾司摩爾（ASML）的主要供應商，並「確保如果我們將某種技術列入不容易出口的產品清單，其他國家也會這樣做」。

過去在川普政府施壓下，荷蘭政府2019年起就不再允許光刻機大廠艾司摩爾向中國出口最先進的極紫外線光刻機（EUV），不過仍可銷售上一代的深紫外線光刻機（DUV）。艾司摩爾2021年就曾向中國出售價值20億歐元的DUV。

但美國希望進一步打壓中國晶片行業，將DUV也納入禁售範圍。自去年7月以來，美國政府一直施壓荷蘭，要求擴大對中國的光刻機禁售範圍。但艾司摩爾先前表示，華盛頓自2022年10月禁止先進晶片、設備自美國出口中國後，大約會影響該集團5％營收。

美國去年10月規定，美國晶片製造商在出口用於先進人工智慧計算和超級計算的晶片時，必須獲得美國商務部的許可。當時美國貿易官員表示，預計荷蘭和日本很快也將採取類似的措施；除德國、荷蘭外，日本東京威力科創（Tokyo Electron）也是晶片設備的重要製造商。

（旺報 張國威）

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