日銀政策料有重大調整 可能終結YCC

日本央（銀）行（BOJ）預定18日發布最新政策聲明，經濟學家預測，日銀可能針對殖利率曲線控制（YCC）政策再做調整，不排除直接宣布取消。市場揣測日銀將改弦易轍，日圓兌美元堅挺在近7個月高點，日本公債殖利率連續3天越過日銀的政策上限。

日銀上月20日突襲式宣布調整YCC政策，將10年期公債殖利率波動區間，從正負0.25％放寬到正負0.5％，此後日本10年期公債殖利率數度超過新上限。

日銀結束2天集會後周三發表最新利率決策，美國銀行全球研究部（BofA Global Research）經濟學家預測，日銀料讓基準利率停留在負0.1％，但可能宣布完全取消YCC政策。

美銀首席日本經濟學家德瓦利爾（Izumi Devalier）及其團隊在報告中寫道：「與我們客戶對話後得知，目前日本當地投資人將取消YCC視為基本情況，」而且外匯市場已把日銀可能有此舉動考量在內，市場或許認為這與升息沒什麼兩樣。

美銀經濟學家進一步分析提到，取消YCC政策恐導致日股大跌，他們模擬的主要風險情境是，東證一部指數近期內跌幅多達3％。但銀行等對利率敏感的類股，可望有突出的表現。

然而匯豐控股經濟學家另有看法，不認為日銀會宣布撤銷YCC政策，而是在日銀總裁黑田東彥4月初卸任前，將YCC容忍區間擴大放寬到正負0.75％，時間就在今年第一季。

日本10年期公債殖利率17日（周二）短暫觸抵0.505％，連續第三個交易日突破日銀新設的0.5％上限。

《日經新聞》16日報導，在10年期公債殖利率曲線連續2個交易日超越正負0.5％區間上限後，日銀大買日債超過2兆日圓。

投資人預期日銀貨幣政策將有重大調整之下，周二亞洲盤日圓持穩在128.69兌美1美元，接近周一觸及的7個月高點127.22日圓。最近3個月，日圓兌美元升值將近14％。

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