比特幣多頭回來了？今年以來漲26%

比特幣多頭回來了？去年比特幣等加密貨幣幾乎都在下跌，但今年初以來卻如同開了外掛似的「突飛猛進」，令人不禁猜想所謂的「加密貨幣寒冬」（crypto winter,數位資產世界的熊市）或許已經結束。

今年1月才過了一半，全球以市值計最大的加密貨幣比特幣已經大漲26%，過去一周上漲22%，過去一個月漲25%，為去年11月以來首次站回2萬美元大關。當時全球第二大加密貨幣交易平台FTX聲請破產撼動了整個幣圈。本月比特幣可望創下自2021年10月以來的最大單月漲幅。

比特幣在2021年11月升至近69,000美元，創下歷史新高，但之後便迎來了「加密貨幣大崩盤」（the Big Crypto Crash）。

兩個月前，隨著FTX風暴席捲整個數位資產市場，比特幣一度重挫 至15,480美元，創下兩年新低。

全球第二大加密貨幣以太幣今年以來漲了29%，過去一個月來上漲逾30%，並在周一漲破了1,500美元大關，成為全球加密貨幣整體市值再度突破1兆美元的大功臣之一。

Oanda資深市場分析師Ed Moya表示，華爾街非常有信心聯準會的緊縮周期即將結束，這給加密貨幣帶來一些提振。除非聯準會再度「放鷹」或大宗商品價格飆漲，否則比特幣能夠延續近來的漲勢應該是預料中的事。

研究員表示，投資人押注宏觀經濟前景好轉，帶動高風險型資產全面上揚。

不過要像Solana鏈迷因幣Bonk受惠這麼多的在幣圈裡沒幾個。新狗狗幣Bonk去年12月底才推出，到了今年1月初已經飆升5,000%。此後雖然價格回落，但今年初以來仍然上漲了910%。

其他迷因幣（meme）也同步大漲，狗狗幣（dogecoin）和柴犬幣（Shiba Inu）今年來分別上漲19%和27%。

但數位資產服務公司Wave Financial共同創辦人Les Borsai表示，對狗狗幣、柴犬幣和bonk幣等，投資人要特別謹慎，「它們跌的時候就像漲的時候一樣猛」。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

延伸閱讀

比特幣大漲逾2成 FTX倒閉事件後首見

非洲｜南非有個比特幣海灘

薩爾瓦多通過立法 比特幣債券發行有譜

比特幣今年多空預測 極端