2023驚爆3隻黑天鵝 最大隻是「它」

2023全球驚爆3隻黑天鵝！名嘴示警致命苦果

即將告別金虎年，回顧2022年初爆發俄烏戰爭，2023年是否會復甦？資深媒體人陳鳳馨示警，2023年全球經濟有3隻黑天鵝，包括中國內需市場、日本貨幣政策，以及美國的國債上限，其中美國財政問題可能是今年最大的黑天鵝，因為美債若爆發違約風暴，對全球金融衝擊的後果無法想像。

陳鳳馨在「風向龍鳳配」節目中指出，中國走向疫情解封開放國門，需觀察能否重現解封商機，即將到來的農曆春節是關鍵，如果相較前幾年，中國內需沒有明顯上升的話，中國今年的經濟可能不會太好看，恐連帶衝擊全球經濟發；但如果內需市場好，也要留意是否會引發二次通膨。

至於第二個觀察指標則是日本的貨幣政策，陳鳳馨提到，日本央行總裁黑田東彥長期以來主張貨幣極度寬鬆政策，帶來很多後遺症，包括日圓不斷貶值，企業進口成本大幅上升苦不堪言，現在已經到了必須要轉折的時間點。值得關注的是，今年4月黑田東彥就要下台，看起來後面接任的人一定會執行相對緊縮的政策，她示警日本貨幣政策一旦急轉向恐帶來極大衝擊，將導致全球金融市場大震盪。

第三個黑天鵝則是美國的政府公債，陳鳳馨說，去年10月美國國債已經累積31兆美元，現在的上限是31.4兆美元，提高舉債上限要經過國會，但美國現在就連選出眾議院議長都很困難，麥卡錫經過15輪才勝出，她提到，美國現在政黨對立非常嚴重，如果今年7、8月國債上限無法調高，那就是今年最大的黑天鵝。

（ 中時新聞網 邱怡萱）

慎防美債違約風暴 葉倫這樣說

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）週五表示，美國很可能在1月19日觸及31.4兆美元（近新台幣966.4兆）的法定國債上限，迫使財政部?動非常規現金管理措施，這些措施很可能在6月初之前實施以防止美債違約。

耶倫在給新任共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的信中說：「一旦達到限額，財政部將需要開始採取某些非常規措施，以防止美國拖欠債務。」她敦促立法者迅速採取行動，提高債務上限，以「充分保護美國的信用和信心。」

信中說：「雖然財政部目前無法提供關於非常措施，使我們能夠繼續支付政府義務的估計，但現金和非常措施不太可能在6月初之前用完。」

目前把持著眾議院的共和黨威脅說要利用債務上限的事情，來要求民主黨和拜登政府消減政府支出 。這引起了華盛頓和華爾街對今年債務上限的攻防的擔憂。

這場爭奪戰的破壞性不亞於2011年那場曠日持久的奪爭戰，並造成了美國的信用評級被短暫下修，多年來使得美國不得不削減國內和軍事開支。

眾議院共和黨人正計劃在3月底前提出一項「債務優先」措施，要求美國財政部在達到債務上限後繼續支出部分款項。《華盛頓郵報》援引消息人士的話說，共和黨的計劃將要求財政部繼續支付國債的利息，還可能規定，財政部應繼續支付社會保障、醫療保險和退伍軍人福利，並為軍隊提供資金。

耶倫相信，美國政府在不提高舉債上限的情況下只能支付到6月初，比許多外借的分析師預測的還要快。

(中時新聞網 張威翔)

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