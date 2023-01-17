資誠調查:執行長看衰經濟前景 多年來最悲觀

世界經濟論壇今天登場，資誠在論壇發布的調查顯示，由於通膨上升、總體經濟波動和地緣政治衝突，企業對經濟成長前景的信心降幅為2007至2008年全球金融危機以來最大。

路透社報導，資誠會計師事務所（PricewaterhouseCoopers）今天表示，全球73%的執行長預期未來12個月全球經濟成長將下滑，這是資誠10多年前進行這份調查以來最悲觀的紀錄，跟2021年、2022年的樂觀氣氛大相逕庭。

調查還發現，60%的執行長未來12個月沒有裁員計畫，而80%不打算減薪以期能留住人才、緩解員工流失率。

接受調查的4400多名執行長當中，近40%表示除非能加快創新和轉型速度，否則未來10年公司恐怕無法達到經濟可行性。

另一方面，世界經濟論壇（World Economic Forum）訪調的私營和公共部門首席經濟學家中，有2/3預期今年將出現全球經濟衰退，其中約18%的人認為「極有可能」，這是2022年9月上一次進行調查的2倍多。

世界經濟論壇執行董事札希迪（Saadia Zahidi）在隨調查結果發表的聲明中表示：「目前的高通膨、低成長、高債務和高度分散的環境，降低恢復成長和提高世界上最弱勢群體生活水準所需的投資誘因。」

世界經濟論壇的調查基於來自國際貨幣基金（IMF）、投資銀行、跨國企業和再保險集團等國際機構的高級經濟學家的22份問卷結果。

世界銀行（World Bank）上周將許多國家2023年經濟成長預測下調至接近衰退的水準，原因是央行加緊腳步升息、俄羅斯持續入侵烏克蘭，以及全球主要經濟引擎艱難運行。

世界各地對衰退的定義各不相同，但通常包括經濟萎縮的前景，可能在「停滯性通膨」情況下出現高通膨。

在通膨方面，世界經濟論壇的調查發現地區差異很大：預期2023年將出現高通膨的比例，從中國的5%到歐洲的57%不等。歐洲去年能源價格上漲的影響已蔓延至更廣泛的經濟領域。

大多數經濟學家認為歐洲和美國會進一步收緊貨幣政策，比例分別為59%和55%，而政策制定者則面臨收緊過多或過少的風險。

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