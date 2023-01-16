全球電動車占比飛越10% 惟後市暗藏隱憂

全球電動車市場於2022年顯著成長，在中國和歐洲的強勁買氣推動下，電動車銷售在整體汽車市場的占比達到10%，實踐重要里程碑。

根據英國調查公司LMC Automotive和瑞典諮詢公司EV-Volumes.com最新的數據，2022年的全球電動車銷售量報780萬輛，較2021年大幅成長68%。

值得關注的是，電動車在整體汽車銷售量的占比於2022年首次突破10%的關卡，若以個別市場來看，美國市場的成長幅度較小，去年共售出80.7萬輛電動車，占美國汽車市場的5.8%，不過歐洲和中國的電動車占比則明顯攀升，分別達到11%和19%。

福斯汽車（Volkswagen）的中國區負責人布蘭斯塔特（Ralf Brandstätter）向媒體透露，2022年該公司每售出四輛汽車當中便有一輛是電動車，預期今年的比例將拉高至三分之一，並看好電動車的擴張步伐持續加速，可望在2025年到2030年之間見到電動車銷售的高峰，而傳統汽車的銷量則會在近幾年開始走下坡。

根據研究機構CB Insights的預測，電動車在全球汽車市場的份額有望在2030 年達到22%，而彭博新能源財經（BloombergNEF）則認為占比上看四成。

儘管各國政府紛紛祭出補貼鼓勵民眾購買電動車，使諸多分析師看好電動車市場前景，不過在各國調升利率之際，目前陸續出現電動車需求的放緩跡象，特斯拉近來頻頻降價便引發外界對於需求下降的揣測。

畢馬威（KPMG）於去年底針對逾900名汽車產業主管進行採訪後出版報告，內容顯示，產業人士對於2030年電動車市場份額的預估中值落在37%，明顯較2021年的預估中值62%有所下降，主因來自於民眾的負擔能力滑落，且生產問題未決。

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