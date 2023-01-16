全球新增財富 2/3流向超級富豪

全球政商領袖齊聚的瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）16日開鑼，但非政府組織樂施會（Oxfam）發布報告顯示，在新冠疫情爆發的頭二年，全球新增財富將近三分之二流向金字塔頂端1％富豪，富者愈富加劇不平等問題。

樂施會15日發表年度不平等報告指出，2019年12月到2021年12月，90％底層人口每人每賺1美元的同時，億萬富豪卻有170萬美元落袋。換言之，這兩年疫情期間全球新增的財富，金字塔頂端1％富豪就囊括其中近三分之二。

報告顯示，這段期間1％超級富豪的財富暴增26兆美元，其餘99％的淨資產僅增加16兆美元，意味超級富豪身家暴漲速度，是全球其他人的近兩倍。

樂施會指出，這也是25年來，首次出現極富與極貧人口同時增加的情況。

樂施會報告發布時間，正好在達沃斯「世界經濟論壇」登場前夕，這場本周揭幕的年度盛事，每年都有來自世界各地的政治領袖與富商巨賈與會。

新冠疫情全球大流行之初，世界各國政府，尤其是富國，砸下數兆美元紓困及寬鬆貨幣，以免經濟崩潰，推升股票、房地產等資產價值，受惠的是富豪階級。95家食品與能源企業發通膨財，2022年獲利成長逾1倍，不少落入股東口袋。

億萬富豪財富激增的同時，全球卻有17億勞工所處的國家，工資成長速度趕不上通膨。疫情爆發初期，全球貧窮人口劇增，雖說自此之後削減貧窮工作有所進展，但據樂施會引述世界銀行資料，俄烏戰爭帶動糧食和能源價格飆漲之故，脫貧在去年陷入停滯。

有鑑於全球不平等問題惡化，樂施會呼籲各國政府徵收一次性富人稅或暴利稅。只要將徵收富人稅的稅率拉高到5％，國庫每年就能多進帳1.7兆美元。

樂施會建議應將矛頭對準富人的資本利得，相關稅率提高到目前的4倍。當前全球100多國的資本利得稅率平均為18％。

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