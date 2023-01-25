美企財報黯淡 美股漲跌互見 特斯拉盤後漲

美國企業陸續公布上季財報，由於大型企業的財報表現黯淡，使投資人再度對於聯準會限制性政策及其帶來的影響感到擔憂，華爾街股市25日開低走低，午盤後逐漸回穩，尾盤時段跌幅收窄。

道瓊工業指數盤中一度重挫460點，午盤後漸漸收復失土，收盤微幅上漲9.88點或0.03%，收在33,743.84點；標普500指數收盤下挫0.73點或0.02%，收4,016.22點；那斯達克指數下跌20.91點或0.18%，收11,313.36點；費城半導體指數揚升5.25點或0.18%，收2,918.99點。

政經方面，美國的伊朗事務特使馬利（Robert Malley）近日接受媒體採訪時表示，美國將會加強施壓中國，要求北京當局停止向伊朗購買石油。外媒報導指出，伊朗原油及提煉產品的船運於過去數個月激增，大部分恐市運往中國，為確保對伊朗實施制裁，美方預計會強化與中國的相關會談。

企業財報方面，微軟於24日盤後公布去年10至12月的業績，營收年增2%至527億美元，遜於市場預估的529.4億美元，且成長速度創下2016年以來最低，反映經濟衰退疑雲對於軟體與雲端市場的需求造成衝擊，此外，微軟財務長胡德（Amy Hood）預期，Azure本季的成長率將持續減速，使投資人信心受挫，微軟25日開盤跳水，尾盤跌幅收斂，收挫1.43美元，跌幅0.59%，以240.61美元作收。

電動車大廠特斯拉於25日盤後公布財報顯示，上季營收報243.2億美元，優於分析師預測的241.6億美元，調整後每股盈餘則為1.19 美元，亦高於分析師預估的1.13美元。特斯拉25日收盤價格落在144.43美元，漲幅為0.38%，在財報公布後，其盤後價格應聲上漲，截至本篇截稿前上漲1.9%。此外，IBM也預計在25日盤後公布財報。

主要科技股25日收盤漲跌互見，亞馬遜揚升0.86美元，漲幅0.89%，收報97.18美元；Google下挫2.48美元，跌幅2.50%，收96.73美元；Meta挫跌1.64美元，跌幅1.15%，收在141.50美元；英特爾則下跌0.67美元，跌幅0.47%，收在141.86美元。

台股ADR方面，台積電ADR重挫2.15美元，跌幅2.27%，收在92.41美元；日月光ADR則上揚0.08美元，漲幅1.08%，收在7.47美元。

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