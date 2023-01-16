在美市占大舉流失 特斯拉降價為保龍頭

去年第四季美國電動車銷量數據已經出爐！儘管特斯拉依然獨占鰲頭，不過市占率卻大幅流失近20個百分點。隨著愈來愈多平價車搶攻市場，分析師認為特斯拉日前大降價，旨在企圖保住市場霸主地位。

根據《巴倫周刊》取得的最新數據顯示，去年全年美國一共賣出80萬8,619輛電動車，比前年激增66％。其中第四季銷量為22萬5,689輛，年增率達58％。

儘管電動車龍頭特斯拉推出的Model Y與Model 3依然高占美國前兩大最熱銷車款，不過整體而言，特斯拉上季在美國市占已從前一年的近78％遽減近20個百分點到58％左右。

在電動車市場競爭加劇下，特斯拉市場版圖不斷縮減早已在市場預期之中。到去年底為止，它在中國電動車市場的市占約為12％，至於西歐市場的最終占比預料也將減少15％到20％之間。

鑒於特斯拉的電動車市占率已在逐漸縮減，執行長馬斯克日前宣布全球大降價，多款熱門電動車售價甚至一口氣調降兩成，顯示特斯拉企圖透過這波價格戰刺激買氣，以維持它在電動車市場的領先地位。

CFRA研究機構分析師尼爾森（Garrett Nelson）認為，特斯拉在降價後雖然獲利率將下滑，不過銷量可望增加，他說這反而有助特斯拉的競爭優勢。

Guggenheim證券公司分析師傑斯柯（Ronald Jesikow）也預估，特斯拉的削價策略恐使其獲利率將比市場預期減少25％，至於被迫跟進降價的其他同業，獲利同樣也會遭到侵蝕。

不過Wedbush分析師伊福斯（Dan Ives）認為，在美國經濟恐將步入衰退之際，特斯拉的降價舉動有如對電動車市場進行壓力測試。其中規模較小的業者像是Lucid、Fisker與Rivian Automotive恐因缺乏足夠現金，而無法度過考驗。

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