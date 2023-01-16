特斯拉大降價車主怨 馬斯克被挖出冷回4字

美國電動車廠特斯拉上周四（12日）在美國宣布新車大降價，讓美國車主氣炸，執行長馬斯克對此並未多做回應，不過他在2019年的一段話被網友挖出，當時他回應降價新聞只冷回「就這樣吧」。

根據美國財經媒體報導，特斯拉鐵粉西蒙斯（Marianne Simmons）去年9月以7.7萬美元（約新台幣235萬元）購買Model Y，現在美國特斯拉大降價，她發現該輛車瞬間便宜1.3萬美元（約新台幣40萬元），讓她直呼覺得自己被騙了，並揚言從此以後不再買特斯拉，之後要買電動車，會買特斯拉對手品牌Lucid或Rivian。

針對降價不滿聲浪，馬斯克當年的一段話被許多網友挖出，他2019年5月曾發文表示，「當車子降價時，已經買車的車主就會想要更低的價格，但如果是漲價，這些車主也不會想寫支票給特斯拉。就這樣吧。」

特斯拉近期在多國宣布降價，像是中國也在6日宣布大幅調降售價，針對Model 3後驅版、高性能版，及Model Y後驅版、長續航版、高性能版等五款車型進行調價，其中Model 3起售價降至22.99萬元 （人民幣，以下同） ，直降3.6萬；Model Y起售價降至25.99萬元，直降2.9萬。

（中時新聞網 邱怡萱）

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