疑對俄軟弱 德前總理梅克爾跌落神壇

德國前總理梅克爾在位時在歐洲享有舉足輕重地位，被視為西方世界的守護者。不過自從俄國發動戰爭以來，她當年的對俄政策備受質疑，輿論競相追究她的責任，讓她的光環失色不少。

出身共產東德的梅克爾（Angela Merkel）能說流利的俄語，16年總理任內與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）多次交手，主導俄國與烏克蘭的和談，公認是對俄國和烏克蘭局勢最了解的西方領袖。

不過，自從俄軍全面入侵烏克蘭以來，梅克爾就成為輿論眾矢之的，批評砲火主要集中在兩點，為她的政治遺產蒙上陰影。

首先，俄國2014年併吞克里米亞半島（Crimea）和支持叛軍占領烏克蘭東部後，梅克爾為何只推動明斯克協議和歐盟的制裁，讓戰火暫時平息，沒有進一步軍援烏克蘭？她是否對蒲亭過於軟弱，低估他的野心？如果當年歐洲對俄國夠強硬，建立足夠的嚇阻效果，8年後戰爭可能不會發生。

其次，即便俄國對烏克蘭領土的野心昭然若揭，為何德國還是不顧波蘭等中東歐國家的警告，堅持興建北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），給人只顧自己經濟利益、寧願繞過中東歐與俄羅斯打交道的印象？

尤其在她任內，德國對俄國能源的依賴持續提升。俄國出兵前夕，德國一半的天然氣、煤炭和1/3的石油都來自俄國，導致歐洲在外交上捉襟見肘，失去制裁俄國的先機。

不過，持平而論，在追究梅克爾的責任前，最好先了解歐洲政治的運作原理和她權力的侷限。

在德國，聯合執政是常態，總理施政受政府內其他政黨的制肘。梅克爾長年的執政夥伴社民黨（SPD），冷戰年代就主張與俄國維持友好關係，相信與俄羅斯來往、增加彼此依賴是歐洲和平的保證，這個半世紀以來的外交傳統直到去年2月24日俄國出兵烏克蘭才被打破。

因此，回顧德國的對俄政策，社民黨得負主要責任。現任總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）在梅克爾麾下當過兩任外長，俄國出兵以來，出身社民黨的他多次坦承自己錯估情勢，對自己不顧美國和東歐警告與俄國交好感到後悔。

同樣出身社民黨的嘉布瑞爾（Sigma Gabriel），擔任經濟部長時力主興建北溪2號管線。他反省說，德國一直以為俄羅斯跟當年的蘇聯一樣，即使在冷戰最黑暗的年代，能源供應也沒有斷過，西歐顯然高估了向俄國購買能源的「和平紅利」。

而且歐盟重要決策需要全體成員國的同意，梅克爾影響力再大也得尊重其他國家的立場。

長年擔任梅克爾外交顧問的外交官霍伊斯根（Christoph Heusgen）就說，從今天的角度來看，歐盟的制裁力道的確不夠，但當時已經做到條件所能允許最強硬的程度，梅克爾花了很大力氣才說服其他歐洲國家加入制裁。

戰事仍在進行中，梅克爾本人不願談太多，僅利用少數幾次受訪機會為自己辯解。她堅持自己跟蒲亭打交道並不天真，雖然明斯克協議最後只是廢紙一張，卻成功為烏克蘭爭取到時間備戰。

梅克爾強調自己的決策沒有錯，檢討時必須回到當時的時空背景來看，「沒什麼好道歉的」。

無論如何，蒲亭竊占烏克蘭領土後沒受到應得的懲罰，還繼續大賣能源給歐洲，最後得寸進尺踐踏烏克蘭，梅克爾恐怕得負相當責任。她正埋頭寫回憶錄，預計2024年秋天出版，屆時這場戰爭的責任歸屬問題勢必成為焦點。

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