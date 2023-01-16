IMF示警 經濟碎裂化恐使全球GDP縮7%

國際貨幣基金組織（IMF）於15日發布最新報告指出，由於全球經濟在過去數十年中已逐漸一體化，若全球貿易出現嚴重的碎裂化（fragmentation）現象，全球GDP恐會大幅減少7%，且各國若讓技術脫鉤將會使情況更加惡化。

IMF在報告中寫到，各國的貿易關係多年來持續深化，使全球貧困人口大幅減少，復以水平分工模式讓產品價格下降，讓已開發國家的低收入族群得以受益。

然而，新冠肺炎的侵襲和俄烏戰爭都進一步地考驗國際關係，加劇民眾對於全球化的質疑，倘若全球經濟逐步碎裂化、貿易合作瓦解，將會對開發中國家以及已開發國家的低收入族群造成重大衝擊，即便只是有限碎裂化，也可能導致全球GDP縮減0.2%。

IMF根據現有研究指出，碎裂化的程度越嚴重，各國要承擔的成本就越高，若技術領域脫鉤，將會顯著放大貿易限制所帶來的損失，部分國家恐會面臨8%至12%的倒退。

此外，各國若對跨境移民祭出限制，恐會使技術流動的機會減少，資本流動也會隨之下降，且隨著各國越來越傾向於採取金融區域化（financial regionalization）以及分散的支付系統，新興市場經濟體以及開發中經濟體恐會面臨極高風險。

IMF亦警告，隨著全球風險分擔弱化，經濟碎裂化恐會導致宏觀經濟波動加劇、金融危機惡化，各國也必須面臨更大壓力，並且會削弱國際社會對於身處風暴中的國家的支援力道、讓主權債務危機的解決管道更加複雜。

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