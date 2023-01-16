IMF示警 經濟碎裂化恐使全球GDP縮7%

IMF警告，全球經濟碎裂化恐會對開發中國家以及已開發國家的低收入族群造成重大衝擊。圖／freepik
IMF警告，全球經濟碎裂化恐會對開發中國家以及已開發國家的低收入族群造成重大衝擊。圖／freepik

國際貨幣基金組織（IMF）於15日發布最新報告指出，由於全球經濟在過去數十年中已逐漸一體化，若全球貿易出現嚴重的碎裂化（fragmentation）現象，全球GDP恐會大幅減少7%，且各國若讓技術脫鉤將會使情況更加惡化。

IMF在報告中寫到，各國的貿易關係多年來持續深化，使全球貧困人口大幅減少，復以水平分工模式讓產品價格下降，讓已開發國家的低收入族群得以受益。

然而，新冠肺炎的侵襲和俄烏戰爭都進一步地考驗國際關係，加劇民眾對於全球化的質疑，倘若全球經濟逐步碎裂化、貿易合作瓦解，將會對開發中國家以及已開發國家的低收入族群造成重大衝擊，即便只是有限碎裂化，也可能導致全球GDP縮減0.2%。

IMF根據現有研究指出，碎裂化的程度越嚴重，各國要承擔的成本就越高，若技術領域脫鉤，將會顯著放大貿易限制所帶來的損失，部分國家恐會面臨8%至12%的倒退。

此外，各國若對跨境移民祭出限制，恐會使技術流動的機會減少，資本流動也會隨之下降，且隨著各國越來越傾向於採取金融區域化（financial regionalization）以及分散的支付系統，新興市場經濟體以及開發中經濟體恐會面臨極高風險。

IMF亦警告，隨著全球風險分擔弱化，經濟碎裂化恐會導致宏觀經濟波動加劇、金融危機惡化，各國也必須面臨更大壓力，並且會削弱國際社會對於身處風暴中的國家的支援力道、讓主權債務危機的解決管道更加複雜。

延伸閱讀

IMF總裁:金融緊縮衝擊尚未到 注意失業

陸疫情燒 IMF憂拖累全球經濟

IMF示警：全球1/3經濟體 2023年日子難過

工商時報 呂佳恩