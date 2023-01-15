美金融炸彈倒計時 麥卡錫籲拜登削減支出

美國聯邦支出逐漸逼近法定債務上限，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於15日呼籲總統拜登（Joe Biden）與民主黨人應限制政府支出，以避免美國陷入債務違約的窘境，並且強調他會針對此事與拜登進行討論。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）早前於13日致函國會，指出美國債務恐在19日到達31.4兆美元的法定債務上限，一旦達到上限，財政部必須開始採取部分非常規措施以遏止美國債務違約，葉倫呼籲國會應儘速調高或凍結債限，以保護美國的信用。

美國曾於2011年因調高債務上限一事陷入政治僵局，其後遭到標準普爾（Standard and Poor’s）調降其信用評級，由原先的「AAA」調降至「AA+」，也導致美國在之後的多年內必須削減國內支出。

麥卡錫15日接受媒體採訪時表示，他深信拜登清楚地知道，與其繼續撒錢讓美國邁向破產，政府有其它方式可以讓美國經濟重回正軌，為了防止債務違約，他願意與拜登針對此事進行討論。

眾議院監督委員會議員科默（James Comer）同樣於周日表示，民主黨人有責任削減開支以確保美國不會再爆發債務違約，科默強調，共和黨早前在中期選舉的競選基調便是會認真地對待削減開支一事，而共和黨人也確實在選舉中獲得美國民眾的青睞，因此在看到相關改革前，他們不會輕易讓步。

據外媒報導指出，由於聯準會數度調高利率，導致美國政府債務借貸成本攀升、政府支出增加，美國2023財政年度開始至今，聯邦赤字已較前一年度增加12%。其中，去年12月的財政赤字達到850億美元，較前年同期的210億美元大幅攀升。

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