投資人押這點 新興市場今年狂發債

新興市場國家今年以來瘋狂發債，迄今發行外幣計價公債的規模已達390億美元，顯示投資人押注全球央行升息循環已近尾聲、利率接近峰值，因此樂於買進風險較高的債券。

據投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）數據顯示，截至2023年1月上半月為止，已有11國發行20多檔以美元與歐元計價的主權債券，發債規模達390億美元，打破2018年同期的紀錄高點260億美元。這已是2022年新興市場主權債券發行總額950億美元的四成。

這些債券獲得至少三倍的超額認購，顯示投資人對於新興市場主權債券重拾熱情，有別於先前利率走升時期的無人聞問。

摩根大通銀行（JPMorgan）亞洲債務資本市場部門主管阿格瓦爾（Madhur Agarwal）表示，1月本來就是各國發債旺季，如今更因投資人推估美國利率可能觸頂而需求熱絡。

美國銀行東歐、中東及東非主權信用策略師帕亞（Merveille Paja）表示：「越來越多投資人願意將資金配置於新興市場主權債並承擔風險。」

帕亞特別提及，羅馬尼亞與匈牙利近日發行的美元主權債券提供「極具吸引力的報酬率」。

今年發債最積極的國家是沙烏地阿拉伯，迄今售出100億美元的5年期、10年期與30年期美元債券。主打高殖利率的國家也加入這波熱潮，土耳其近日宣布以9.75％殖利率發行27.5億美元的歐元債券便是一例。

摩根士丹利策略師韋弗（Simon Waever）表示，目前殖利率位於歷史高檔，許多國家別無選擇只能發行高殖利債券並吸收更高的成本。

摩根士丹利推估，2023年全年新興市場主權債券發行規模將達到1,430億美元，其中以中東、北非與部分亞洲國家為發債主力。此金額高於2022年的多年低點950億美元，但遠低於2020年歷史高點2,330億美元。

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