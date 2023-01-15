市場預期Fed 今年至少降息一次

美國消費者物價指數（CPI）年增率已降至逾一年新低，進一步強化市場的降息預期，儘管聯準會（Fed）官員堅稱現在談降息還太早，但市場主流看法已認定今年底前將會看到Fed至少降息一次。

勞工部上周四公布12月CPI月跌0.1％，較去年同期則揚升6.5％，不但是連續第六個月下滑，並創下2021年10月以來最低。前一周公布的就業報告亦顯示薪資成長冷卻，平均時薪增幅創下2021年中以來新低。所有數據均指向通膨已經明顯降溫。

去年最後一次決策例會Fed發布的內部利率預測顯示，官員預估今年春天還會繼續升息，基準利率高點將落在5.1％左右，特別的是，所有決策官員都排除今年降息的可能。

然而，市場已經瀰漫即將降息的氛圍，按照CME集團的利率期貨盤顯示，投資人認為Fed接下來只升2碼的可能性高達九成，基準利率中間值將於3月觸頂於4.9％左右，此外Fed今年底前至少有一次例會決議降息的機率也有六成之多，目前估最可能時間在12月例會。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）警告市場過度樂觀，她上個月在決策例會後指出，「老實說，我不明白為何市場對通膨前景會如此樂觀，市場想得太美好了。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）也呼應指出，「通膨接下來還是有可能再度走高，然後Fed必需又要有所應對，但市場顯然並沒有反應此一可能性。」

換言之，若市場降息的期待落空，金融市場行情可能又要大翻轉。標普5百指數自去年10月低點起漲迄今已強彈11％，主要利多就在於預期今年Fed將會降息。美國10年期公債殖利率目前已降至3.498％，遠低於去年10月觸及的4.231％波段高點。

雖然摩根大通、瑞銀與德意志銀行等大型投行都看多美股今年表現，但其他投行看法相對保守，他們的理由都是擔心「Fed貨幣政策比市場預期鷹派，經濟走疲的程度比預期嚴重」。

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