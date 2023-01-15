日圓趕路回升 外資：先探127關卡

國際匯市近日的眼光已從下滑的美元指數，移轉到日圓！集齊眾家關愛眼神，特別是多頭作手大力集氣，美元兌日圓上周五（1/13）已來到127.88，突破外匯交易室的短期目標價128.1，直接逼近第二關卡價127.1 ，省去原本以為需要三個月時間的盤整期。

日圓奔漲的觸發點，和日本央行1/18召開利率決策會議有關。市場預估，會中可能會對貨幣政策進行慎重討論，會改變外界對日本央行超寬鬆貨幣政策轉向的預期，外銀分析師認為，近年來除了美元在2022年因升息刺激而一路走升，非美貨幣鮮少有機會在回升過程一路衝刺，對於日圓匯率短期的可能走勢，偏向保守的「震盪加劇」看待。

富蘭克林證券投顧表示，日本央行（BoJ）下一步可能是放棄負利率、進一步放寬殖利率波動區間，將「通膨2％目標」，措辭變更為「2％左右」，進而對日圓造成重大影響。該團隊估測，日圓2023年的走升趨勢近日較為明顯，短線上兌1美元預計將落在127～132區間。

匯豐銀行財富管理指出，美元自2022年底走跌以來，歐元、日圓兌美元則是回升最明顯的貨幣，市場同時關注歐洲央行的持續鷹派，日本銀行出人意料的政策轉變等。然而，美元的下跌過程還有聯準會的升息腳步，會相互牽扯，不會只呈現單向前進。

預期美元上半年走勢見頂回落，渣打銀行財富管理對於2023年國際貨幣，看好歐元、日圓的表現機會。其中，日圓轉向緩步走升，雖然美日利差今年可望進一步擴大，日本經濟仍相對疲軟，預估日圓在經歷去年12月大漲，後續升勢不至於太過猛烈，但仍朝向127日圓兌1美元前進。

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