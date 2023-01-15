影》尼泊爾客機墜毀 機上72人、已40罹難

（16：18更新）尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架載有72人的客機今（15）日驚傳墜毀尼泊爾西部城鎮波卡拉（Pokhara），現場畫面顯示客機疑似墜毀在草叢中引發火勢，現場濃煙密布，尼泊爾官方證實，至今已至少尋獲40具遺體，官方也公布機上外國人國籍，包括印度籍、南韓籍、俄羅斯人、愛爾蘭人、澳洲、法國、阿根廷人等。另外有印度媒體引述地方官員指出，機上72人已全數罹難。

綜合尼泊爾「加德滿都郵報」（The Kathmandu Post）、印度新德里電視台（NDTV）、路透社報導，尼泊爾雪人航空一架從首都加德滿都（Kathmandu）飛往西部城鎮波卡拉的ATR72型渦輪螺旋槳客機，今日早晨不幸墜毀在波卡拉舊機場與新的波卡拉國際機場（Pokhara International Airport）之間，機上一共載有68名乘客及4名機組員，其中包含2名嬰兒及10名外國人，航空公司發言人巴陶拉（Sudarshan Bartaula）表示，目前尚不清楚是否有生還者，坦言客機已「摔到支離破碎」。

另根據尼泊爾機場官員指出，機上外國人分別為5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名南韓人、1名澳洲人、1名法國人、1名阿根廷人，機上一共有53名尼泊爾人。

尼泊爾官媒報導，現場已經尋獲13名罹難者遺體，不過尼泊爾軍方發言人班達里（Krishna Bhandari）後續表示，墜機至少釀成16人喪命，他預計會再發現「更多遺體」，後續尼泊爾民航署（Civil Aviation Authority of Nepal）官員指出，至少尋獲40具遺體。

另外印度英語電視台Republic World引述尼泊爾卡斯基區（Kaski）地方官員指出，機上72人已全數罹難，目前尚未看到其他外媒跟進報導。

據印度英語電視台「Times Now」記者潘瓦爾（Sandeep Panwar）在推特分享的墜機現場影片，顯示客機似乎墜毀草叢中，已解體的客機殘骸燃燒著熊熊烈焰，黑煙直竄天際，事故現場也已聚集大批人圍觀、拍照，從影片中看不出來是否有生還者。

一名尼泊爾官員表示，消防人員正試圖撲滅火勢，數百名救難人員正在山丘上搜索生還者。

根據尼泊爾民航署（Civil Aviation Authority of Nepal），這架編號9N-ANC的客機於當地時間上午10時33分從加德滿都起飛，在快要降落波卡拉機場時不幸墜毀在當地塞提河岸（Seti River），距離起飛約20分鐘，加德滿都飛往波卡拉的航程僅25分鐘。

目前尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）正針對這起空難召開內閣緊急會議。

路透社指出，根據匯整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network）統計，這是自2018年3月以來尼泊爾死傷最慘重的空難，當時一架從孟加拉首都達卡（Dhaka）起飛的客機在降落加德滿都時墜毀，機上71人中有51人喪命。根據航班追蹤網站Flightradar24，今日失事的雪人航空客機機齡為15年。

報導指出，尼泊爾經常發生空難，當地坐擁包括聖母峰在內等全球14座高峰中的8座，山區氣候經常突然轉換，導致空難發生。

尼泊爾過去重大空難包括1992年一架巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines, PIA）客機飛近加德滿都時墜毀，機上167人全數罹難；當年一架泰國航空客機也在附近墜毀，造成113人死亡。

文章來源：At least 40 killed in Nepal’s worst air crash in nearly five years

文章來源：Yeti Airlines aircraft crashes in Pokhara

文章來源：32 Dead As Nepal Plane With 72 On Board Crashes, 5 Indians Were On Flight

文章來源：No survivors in plane crash

（中時新聞網 吳映璠）

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