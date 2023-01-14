美日領袖聲明 保護半導體關鍵技術

美日領袖於美東時間13日會晤，並在會後聯合聲明重申維持對台灣的立場，台海和平穩定對國際安全高度重要，鼓勵和平解決兩岸問題，並稱美日將促進保護半導體等關鍵技術的合作。

路透14日報導，日本首相岸田文雄美東時間13日赴白宮，與美國總統拜登會面，雙方討論包括維護台海和平穩定、俄烏衝突、北韓核武、半導體技術出口管制等議題，其中多項關鍵議題劍指中國。

兩國會後聯合聲明表示，在台海方面，美日強調對台立場不變，重申維護台海和平穩定，是國際社會安全與繁榮中不可或缺的要素，鼓勵和平解決兩岸問題。

科技經濟方面，美日將深化國安與新興科技合作，並加強在經濟安全的共同優勢。諸多產業成為本次美日領袖對話重點，雙方將保護並促進半導體等關鍵與新興科技合作，透過雙邊太空架構協議加強發展，也提及潔淨能源與能源安全。

另外，美日還強調，印太經濟框架（IPEF）是實現相關目標的核心，將透過該架構增強理念相近的合作夥伴間社會與供應鏈抵禦力，共同因應經濟脅迫及自然災害等威脅，加快努力應對氣候變遷，以信任的方式增進數位自由流通。

BBC中文網引述東京大學東洋文化研究所教授松田康博表示，過去美日軍事同盟分別承擔「矛與盾」的責任，但現在日本也將成為矛的一部分，減輕美國的負擔。日本在2022年12月剛通過三份安全文件，內容涉及提升一倍的國防支出、發展軍事反擊能力等，被外界視為是應對台海潛在的衝突。

日前，美日外交及國防部長先舉辦「2＋2」會談，雙方將中國視為最大戰略挑戰，強調會共同維護台海穩定，並且擴大尖端技術的合作，計劃對中國半導體採取相關出口管制措施。