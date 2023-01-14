飯店業老將李納茲 注入UA新能量

運動用品大廠安德瑪（Under Armour，UA），挖角萬豪國際（Marriott International）女總裁李納茲（Stephanie Linnartz）擔綱新任執行長。在營運面臨瓶頸之際，UA盼憑藉連鎖飯店業老將之手、帶領電商事業更加壯大，注入新的成長動能。

UA前任執行長佛瑞斯克（Patrik Frisk）去年5月無預警辭職，該公司旋即積極尋找新的領導人。創辦人暨執行董事長普蘭克（Kevin Plank）表示，儘管李納茲從飯店業轉戰運動用品業，看起來是相當大的跨界，但李納茲在數位領域的實力以及過去成功讓萬豪酒店拓展線上業務，是她獲選的關鍵。

李納茲自1997年加入萬豪酒店，一路晉升至高階主管，成功為該公司打下數位事業的基礎，帶領「萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）」會員人數躍升至1.73億人，同時引領萬豪投身運動領域，與美式足球聯盟（NFL）、國家大學體育協會（NCAA）以及梅賽德斯AMG馬石油F1車隊達成數年的合作協議，擴增運動粉絲市場。

萬豪執行長卡普阿諾（Tony Capuano）表示，自己與李納茲是好友，他很高興李納茲即將開啟職涯新篇章，但另一方面，他也很感傷公司將失去如此「傑出的人才」。

李納茲預計2月27日走馬上任，她在聲明中指出，「我在萬豪成就的事業，是一生中最精采和最棒的經驗之一。」

現年53歲的李納茲曾擔綱消費者業務、科技與新興事業部總裁，於2021年拔擢為萬豪店總裁。她同時是裝飾品與建材零售商家得寶（Home Depot）的董事。

在萬豪酒店，李納茲負責全球策略業務，包括品牌管理、銷售、電商、行銷、營收管理、資訊、數位功能等。除了領導「萬豪旅享家」方案，她亦執行一項提升顧客體驗、增加營收與改善效率的科技轉型計畫。

李納茲的加入適逢UA的關鍵時刻。這家知名運動品牌過去成績輝煌，前幾年在運動用品市場急速崛起，在2005年上市交易，僅用短短5年的時間營收增加4倍，突破10億美元，躍升為全球知名品牌。

然而，自去年起供應鏈問題令UA受到衝擊，股價迄今已腰斬近半，去年5月公布黯淡財報時，股價瞬間崩跌23.79％，一個月後被踢出標普500指數。除此之外，利潤低迷、訴訟成本所費不貲，也使UA壓力沉重。普蘭克曾坦言，公司品牌的「成長不如我們預期」。

為了提振獲利與營收增長，UA也試圖建立電子商務事業，俾以與勁敵耐吉（Nike）、露露檸檬（Lululemon）互較高低。普蘭克表示，未來他仍負責品牌長與執行董事長職位，持續「以重要的方式投入公司業務」，自己與李納茲「將是夥伴關係」。

李納茲將肩負著為UA開創新局的重任，擴展電商業務、打造數位銷售事業，聚焦於年輕市場。

普蘭克指出，李納茲在全球備受景仰的企業任職25年，「我們很開心地歡迎她加入這個品牌。她是一位帶領成長的領袖，在品牌策略、全通路（Omni-channel）執行、延攬人才和發展方面擁有令人驚豔的紀錄，並且對於提升消費者連結、體驗與品牌忠誠度也抱持高度熱忱。」