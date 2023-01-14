AAP：過胖兒童應服減肥藥

美國兒科學會（AAP）首次建議兒科醫師，讓過胖兒童服用減肥藥，以儘早採取行動，來對付愈來愈多因過胖而引發各種健康問題。

AAP在9日發出指引，建議12歲或以上有過胖問題兒童，應該服用減肥藥，並接受生活方式與日常行為等諮詢。

其同時建議兒科醫師把13歲或以上有嚴重肥胖兒童，交給外科醫師去評估是否適合接受減肥外科手術，並認為兒科醫師應該為過胖兒童進行高膽固醇、糖尿病和高血壓等檢查。

編纂AAP最新指引團隊負責人漢普爾（Sarah Hampl）說，新指引對兒童過胖問題提出的建議，較2007年的指引所主張做法更積極。因為新指引焦點是建議立即強化治療肥胖症，不再採取分階段治療做法。

她說目前醫學界視兒童與青少年的肥胖症為慢性病，因此治療應該是愈早愈好，和採取最高程度的強化治療。

美國兒童過胖問題變嚴重，據疾病管制與預防中心（CDC）最新資料，約五分之一兒童有過胖問題。

因為用來衡量是否過胖的「身體質量指數」（BMI）在幼童和青少年之間的數值在新冠疫情期間上升逾1倍。

公共衛生專家認為跟疫情期間學校停課、日常活動中斷和生活壓力等有關，令出現像精神壓力、心肌梗塞和中風等健康問題比率增加。

AAP提出醫師可以像奧利司他（Orlistat）等減肥藥治療兒童肥胖症。食品暨藥物管理局（FDA）已批准以奧利司他和司美格魯（Semaglutide）給12歲或以上兒童治療肥胖症，但二甲雙胍（Metformin）未獲批准。

德州兒童醫院兒科首席醫療官斯平納同意必須防止兒童肥胖問題引發各種疾病和要及早治療。