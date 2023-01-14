雞蛋奶油植物油 恐掀漲風

在美國聯準會（Fed）猛烈升息下，通膨雖逐漸降溫，不過雞蛋、奶油與植物油等食品卻因為供應持續吃緊，恐再掀起新一波漲風。

為打壓近40年高點通膨，Fed於2022年多次激進升息，讓基準利率攀升至4.25％到4.5％。截至目前，Fed的升息策略已逐漸奏效，2022年11月，美國通膨率已從6月的8.9％降至7.1％。但食品類的通膨率仍盤旋在12％高點。

分析師解釋，食品通膨迄今難降主要受幾項因素影響，像是俄烏戰爭助長肥料與飼料價格上揚、禽流感影響雞蛋供應，與極端氣候導致穀物產能下滑。

2022年11月蛋價年增幅達49％，使得一盒大型A級蛋價從前一年1.72美元遽漲到3.59美元，某些地方，一盒有機蛋甚至要價8美元。

專家指出，2022年禽流感疫情持續到冬季，是蛋價狂飆主因。雖然年初蛋價略降，AgAmerica Lending金融服務公司分析師柯維頓（Curt Covington）認為，如果飼料成本續漲與禽流感不見緩解，蛋價恐將續飆。

奶油價2022年11月也年漲27％，讓每磅均價升至4.63美元。專家說，氣候異常炎熱與牛隻數目減少迫使奶油價格上揚。展望今年，CoBank奶類製品專家艾姆克（Tanner Ehmke）指出，儘管奶油漲幅可能趨緩，但鑒於氣候乾燥與維持牛隻數目成本居高不下，年漲幅恐持續在高位。

多由植物油製造的人造奶油價格預料也將狂升。被視為奶油替代品的人造奶油價格2022年11月年增幅達47.4％。