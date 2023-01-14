歐洲 推數據中心熱能循環再用

隨著能源危機持續衝擊歐洲，各國不斷尋找方法回收能源再用。像數據中心等用電大戶被認為有很大回收空間。許多數據中心在各國施壓下，把其晶片運算時產生的熱能，導入政府的供熱網絡循環再用。

經過多年研究後，許多企業不斷回收使用其數據中心釋出的熱能，而不是簡單地排放到室外。

2022年亞馬遜、蘋果和微軟等已開始或宣布計畫，把愛爾蘭、丹麥和芬蘭等地數據中心釋出的熱能，連接當地供熱系統。谷歌正評估其全歐洲數據中心回收熱能的可能性。

臉書母公司Meta自2020年來，不斷把位於丹麥歐登塞的數據中心熱能回收使用。目前要擴大回收範圍，計劃明年回收這些熱能供應約1.1萬個家庭取暖需求。

其他數據中心營運商也不斷向政府供熱網絡提供熱能。像數據中心業者Equinix不斷擴大其芬蘭首都赫爾辛基的供熱計畫，並且在德國等國家進行同樣的新項目。

俄烏戰爭令能源價格飆高後，歐洲增加獎勵來刺激科技業投資供熱系統來賣出其多餘熱能。

荷蘭已有十座數據中心供應熱能，另有15個供熱計畫在建造或研究之中。荷蘭數據中心協會（DDA）總經理格羅夫（Stijn Grove）指企業目前對投資供熱系統興趣高於二年前。

外界要求數據中心增加能源使用效益的輿論壓力，也是推動熱能回收的重要動力。