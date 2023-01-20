大宗商品預測 跨越需求困境 先蹲後跳

2022年大宗商品經歷了高低起伏的一年，供給風險增添市場動盪，帶動價格躥揚，需求憂慮在下半年主宰市場走向，令商品展望籠罩陰霾。預料2023年大宗商品市場依然充斥著不確定性和震盪，俄烏戰爭和美國聯準會（Fed）的利率動向將牽動石油與黃金價格走勢。

俄羅斯入侵烏克蘭是2022年大宗商品價格上漲的主要推手，俄國將能源當作武器，回敬西方制裁措施，不僅影響大宗商品，全球經濟也遭受波及。在全球央行積極升息抑制通膨的同時，大宗商品供給憂慮逐漸轉變為需求低迷風險。央行的限制性政策實行越久，商品需求也將承受更多下行壓力。

2023年全球經濟成長預期減速，部分主要經濟體甚至將步入衰退，加上大宗商品主要消費國大陸放寬防疫限制的腳步遲緩，2023年上半年商品價格將持續受到需求左右。Fed立場轉向鴿派將是商品市場的重大轉折點，但在此之前得先有清楚證據顯示通膨大幅下滑。

能源

雖然需求風險開始掌控大宗商品市場，但供給風險仍未遠離，對能源市場而言更是如此，而且供給風險在2023年有加重之勢。歐盟、七大工業國（G7）與澳洲對俄國石油設下每桶60美元的價格上限，俄國揚言寧可減產也不接受西方挾制，增添石油供給不確定性。雖然大陸和印度等買家樂於用低廉的價格買進俄油，但買家承接俄油的能力有限，意味著俄國2023年的石油供給將萎縮。

此外，石油輸出國家組織與產油國聯盟（OPEC+）自2022年11月起每日減產200萬桶，代表油市供給將更緊繃，油價將能獲得支撐。

2022年油價走勢猶如坐雲霄飛車，年初時每桶75美元，俄烏開戰後一度升破130美元紀錄，隨著潛在經濟衰退令需求展望日益低迷，年末時油價再回復開年時的水準。

世界銀行預測2023年布蘭特原油均價為每桶92美元，雖低於2022年的每桶100美元，但遠遠高於五年平均的每桶60美元。另據美國能源資訊局（EIA）預測，2023年美國西德州原油均價為每桶86美元，布蘭特原油均價為每桶92美元。

黃金

黃金一向被視為是避險資產，並具有抗通膨的特性，但2022年黃金並未發揮太多避險作用。疫情與戰爭引發短缺，推升物價節節走高，全球央行大舉升息對抗頑固的通膨，聯準會的升息步伐又較其他主要央行更激進，刺激美元指數在2022年勁升至20年高點，沒有孳息的黃金失去投資吸引力，讓美元奪去黃金的避險資產光環。

影響2023年金價走勢的主要因素為美元與利率。預期Fed將繼續升息對抗通膨，以美元計價的黃金短期仍有下行壓力，但中期展望較為明亮。

金價在俄烏開戰後一度衝上每盎司2,000美元，但之後逐漸下滑，2022年底再重新站上1,800美元。美國銀行（BoA）預測，金價有潛力在2023年底前回升至2,000美元大關，德國商業銀行（Commerzbank）預估金價上看1,900美元，然而國際信評機構惠譽（Fitch）的看法就沒有這麼樂觀，預測金價恐跌至1,600美元。

工業金屬

2023年全球製造活動預料持續降溫，與大陸經濟成長進一步放緩，恐讓工業金屬承受打擊。隨著市場預期大陸將緩步鬆綁防疫規定，經濟最終解封將能抑制基本金屬跌勢，甚至可能帶動價格反彈。就供需層面來看，2022年基本金屬的供需狀況將逐漸好轉，供給成長和需求減弱，有助市場走向平衡。

農產品

俄烏戰爭中斷烏克蘭穀物出口，以及全球多個生產重地遭受嚴苛的氣候考驗，2022年穀物價格大幅飆高。包括小麥在內的穀物依然對俄烏戰爭發展敏感，但市場認為最嚴峻的時期已過，烏克蘭穀物在2022年夏季回復出口，協助緩解全球糧荒和壓低糧價。

世界銀行預測，2023年農產品價格將下降5％，反映全球小麥產量優於預期，稻米市場供給穩定，以及烏克蘭穀物出口增加。整體而言，短期大宗商品市場持續承受下行壓力，待到了2023年中，需求憂慮可望逐漸緩和，屆時供給問題將再次成為市場焦點，將能推動大宗商品價格上揚。

延伸閱讀

2023全球經濟展望 拉美、大陸下一個亮點

美元資產展望 利率是關鍵 美股迎大好年