美元資產後市 利率是關鍵 美股迎大好年

美股2022年幾經動盪，自1月初站上歷史新高後，從此風光不在，受累於美國聯準會（Fed）積極升息以對抗通膨，金融系統流動性減少，2022年夏季美股崩跌逾2成，遁入熊市。反觀美元則受惠升息，美元指數揮別多年低迷，締造逾20年以來最高水準，強壓歐元與日圓。

展望新的一年，專家預料美股先蹲後跳，上半年走入谷底，隨著美國由緊縮貨幣政策走向尾聲，逐漸轉向寬鬆，美股2023年下半前景可期，美元走強即將放緩。Fed調高利率以遏止躥升的通膨，使美股過去一年飽受重創，三大指數跌入熊市，創美國尼克森總統任期（1969～1974）以來最糟的上半年表現。

迎向2023年，分析師普遍抱持謹慎態度，認為在經濟疲軟以及利率續升的打擊下，美股上半年走勢保守。在華爾街專家中，唯一準確預料2022年底標普500指數下探3,900點的摩根士丹利首席美股策略師威爾遜（Mike Wilson）認為，去年底的美股反彈讓人以為熊市結束，但他預料標普500指數明年上半「再度測試2022年的低點」，甚至邁向3,000點也不無可能，下半年的中性預期是返回3,900點水準，倘若Fed策略轉向，將帶動下半年資產價格復甦，該指數年底上看4,200點。

另據巴隆周刊調查八位投資策略師看法，標普500指數2023年底可能升抵4,233點，與目前水準相比還有9％上漲空間。若再加上股息（該指數目前股息收益率1.64％），2023全年的報酬率可超過10％。

華頓商學院金融學教授席格爾（Jeremy Siegel）也看多美股，表示中國防疫政策、烏克蘭戰爭等利空消息早已反映在股價上，以長期基礎來看，美股被低估10～15％，接下來將迎向「股市很好的一年」。席格爾認為Fed在2023年中開始降息，隨著失業數據上揚，經濟疲軟，屆時央行就會開始討論下調利率。

美元高峰已過 今年承受下壓

美元沉寂多年，2022年展現大爆發。有鑑於Fed積極拉抬利率，帶動資金回流美國，也讓美元從2月起不斷走強。反觀烏克蘭戰爭令歐洲前景惡化，俄羅斯切斷天然氣供應引發能源危機，歐洲央行升息緩慢，使得歐元飽受壓力。美元兌歐元跌至20年來最低，在2022年9月跌破與美元平價的心理關卡，下探0.9685美元兌1歐元，創2002年6月以來首見。另一方面，日本央行與全球緊縮政策背道而馳，堅守寬鬆立場，讓日圓兌美元一度貶至逾30年新低紀錄。

除了升息因素之外，美元向來扮演反循環（counter-cyclical）貨幣的角色，就是經濟條件不佳時反倒表現突出，俄烏地緣政治動盪、能源價格飆漲、後疫情期的缺工現象，造就2022年美元走強的完美風暴。專家認為，美元指數在此波循環已達高峰，假使通膨未來幾個月迅速下滑，美元將承受下行壓力，持續向100前進。但如果全球衰退惡化、烏克蘭戰爭持續，則會再度鞏固美元身為資金避風港的地位。

低檔反彈 美債有望好轉

美債在2022年歷經修正，投資人蒙受虧損，但專家預料Fed即將在2023年下半結束緊縮、轉為寬鬆政策，意即債市報酬即將回升，價格有望重回穩健水準以及合理的殖利率。

有「新債王」封號的岡拉克（Jeffrey Gundlach）看淡美經濟前景，預料2023年將陷入衰退。他認為，利率高峰無法抵達市場預期的5％，近期數據急遽惡化，通膨未來還可能過低，「就算Fed成功讓通膨降至3％，但通膨也不會只停在那裡，而是會再下滑」，甚至進入通縮環境，這意味債市價格將上漲。

對債市投資者來說，當Fed最後一次升息的時間點，就是好消息的到來。岡拉克表示，如今美債殖利率倒掛，距離經濟衰退恐怕僅剩數月時間。岡拉克指出，新的一年美國10年期公債殖利率應該比目前水準（約3.55％）下降大約100個基點，約在2～2.5％之間。

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