2023全球經濟展望 拉美、大陸下一個亮點

儘管新冠疫情漸告一段落，但俄烏戰事延燒持續衝擊貿易，通膨顯現趨緩跡象但依然維持在高檔，加上美國聯準會（Fed）為首的各國央行貨幣政策，預估仍維持緊縮，2023年全球經濟前景恐怕不容樂觀。

據國際金融協會（IIF）報告指出，2023年全球經濟成長恐大幅放緩至1.2％，疲弱的程度堪比2009年，當時全球正逐漸脫離金融危機風暴。此為各國際組織裡最悲觀預估。

IIF認為，2023年經濟成長雖放緩仍依然維持正值，其中遭遇最大逆風的將是歐元區經濟估萎縮2％，畢竟俄烏開戰對於該區帶來極大衝擊。最大亮點為拉丁美洲與中國大陸，經濟估成長1.2％與2％，原因分別是大宗商品價格高漲拉抬與防疫政策大幅鬆綁所致。

經濟合作暨發展組織（OECD）的預測同樣悲觀。全球2023年經濟估成長2.2％，低於2022年成長率3.1％。OECD代理首席經濟學家皮瑞拉（Alvaro Santos Pereira）表示：「我們面臨非常嚴峻的經濟前景。我們預測2023年全球經濟成長將顯著放緩，許多國家通膨率雖然下滑但恐怕居高不下。」

國際貨幣基金（IMF）在「世界經濟展望」報告中則預估，2023年全球經濟將成長2.7％，較2022年的3.2％成長率放緩，此為2001年以來最疲弱成長（排除2008年金融危機）。

Fed連番升息打擊需求 美經濟衰退擔憂升高

儘管Fed連番升息以打擊通膨與需求顯現效果，但數據顯示美國商業活動持續萎縮、勞動市場出現部分降溫跡象，令市場對於2023年美國經濟陷入衰退的擔憂升高。據IIF預測，美國2023年經濟估僅成長1％。OECD預估，美國2023年經濟估成長0.5％，較2022年的1.8％成長率放緩。IMF則預估，美國2023年經濟估成長1％，同樣低於2022年的成長1.6％。

但投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，美國2023年經濟估成長0.5％，低於2022年成長率1.9％。該投行認為，美國2023年經濟可能軟著陸與溫和反彈，而非硬著陸並迅速復甦。商務部數據亦顯示，去年11月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.5％，符合市場預期，此為2021年10月以來最低。月增率為0.1％，低於10月的0.4％，但符合市場預期。

美國去年12月消費者物價指數（CPI）月減0.1％，此為2020年5月以來首度下滑，年增率6.5％亦創下2021年10月以來最低，顯示通膨確實降溫。

俄烏衝突延燒拖累 歐元區經濟持續減速

歐盟執委會（European Commission）警告，2022年歐元區經濟減速狀況恐怕延續至2023年首季。鑑於俄烏衝突持續帶來不確定性，能源價格壓力高漲侵蝕家庭消費力道，且歐洲各國央行可能持續金融緊縮，該機構估2023年經濟成長率恐大幅放緩至0.3％，遠不如2022年的3.2％。

其中，歐元區經濟火車頭德國表現恐怕最差，2023年經濟估萎縮0.6％，低於2022年的成長1.6％。第二大經濟體法國2023年估成長0.4％，低於2022年的成長2.6％。OECD與IMF相對樂觀，雙雙預估歐元區2023年經濟成長0.5％。

歐洲央行（ECB）預測，歐元區2023年國內生產毛額（GDP）可能僅小幅成長0.5％，遠低於2022年的勁揚3.4％。2024年估強勁反彈至成長1.9％。通膨率預估從2022年平均8.4％降至2023年的6.3％，2024年再降至3.4％。

出口成長放緩 日本經濟倒退隱憂

各大國際組織對於日本明年經濟預測落差頗大，其中研調機構凱投宏觀（Capital Economics）以出口成長減緩為由，預料日本將在「2023年某個時間點步入衰退」。

摩根士丹利預估，日本經濟2023年估成長1.2％。該投行認為，即便全球經濟呈現最佳狀態下，日本也會因人口老化問題導致成長受限。OECD與IMF則樂觀許多，估日本2023年經濟成長1.8％與1.6％。

日本政府對於經濟展望則抱持樂觀看法，將2023財年（2023年4月起）經濟增長預測從1.1％上修至1.5％。2022年成長率從2％下修至1.7％，原因在於海外需求消退幅度高於預期。

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