美恐爆債務違約 葉倫籲國會盡速提高債限

美國財政部長葉倫13日致函國會，聲稱聯邦政府支出恐在19日到達31.4兆美元法定債務上限。為避免美國爆發債務違約，她疾呼國會盡速調高債限。

葉倫在給眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與其他國會領導的信函中指出，美國債務預料在19日將觸及法定上限。一旦達到債限，財政部將需開始採取部分非常規措施，遏止美國債務違約。

她還表示，財政部現今無法預估這些緊急措施可讓美國債務支撐多久時間，因此葉倫呼籲國會應盡快調高或凍結債限，以「充分保護美國的信用與信心」。

Evercore ISI美國政策與政治策略師馬柯思（Tobin Marcus）指出，就Evercore內部的預測，財政部耗盡現金的時間應該落在7或8月。

目前掌控眾議院的共和黨曾威脅將利用債限做為籌碼，要求民主黨與拜登政府削減支出。這也引發華府與華爾街擔憂今年府會恐將重演債限攻防的惡鬥。

美國府會曾在2011年對舉高債限一事進行曠日費時的爭戰，結果對美國經濟造成重大傷害，美國信用評級除了曾被短暫調降，並導致之後多年國內與軍事支出遭到削減。

白宮在13日也表態將不會對調高債限展開談判。發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向記者表示，國會應該無條件提高債限，政府不會對此與共和黨進行任何協商。

根據內情人士透露，共和黨眾議員計畫3月底採取「債務優先」計畫，要求財政部在觸及債限後繼續支付債務利息與社會安全、醫療保險與退休軍人福利，不過細節尚未底定。

到11日為止，聯邦債務距離上限只剩780億美元，至於財政部的營運現金結餘只有34.64億美元。

從去年10月開始的會計年度迄今，聯邦赤字已較前一年度增加12％。這主要是受到聯準會連番調高利率對抗通膨，導致美國政府債務借貸成本攀升，也是造成今年度政府支出增加的主要原因。

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