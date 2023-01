美制裁斷供沒在怕 俄晶片神秘供應鏈曝光

俄烏開戰後,美國阻斷對俄晶片出口,連晶圓代工龍頭台積電也跟進斷供,但時至今日,俄羅斯仍能夠取得晶片,國際金融協會(IIF)披露數據,雖然美國、英國和德國等國家供應俄晶片已經趨近零,但大陸供應卻較2021年大幅攀升,成俄羅斯最大的晶片供應商,而往後依序是香港、愛沙尼亞,以及土耳其,皆較去年有著明顯的成長。

2/ New friends that export semiconductors to Russia, top suppliers in 2022.

New top suppliers (by the number of transactions0: China, HK, Estonia (?), and a few other surprising new entrants to the top. pic.twitter.com/cnATuMwjMG