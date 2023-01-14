美制裁斷供沒在怕 俄晶片神秘供應鏈曝光

俄烏開戰後，美國阻斷對俄晶片出口，連晶圓代工龍頭台積電也跟進斷供，但時至今日，俄羅斯仍能夠取得晶片，國際金融協會（IIF）披露數據，雖然美國、英國和德國等國家供應俄晶片已經趨近零，但大陸供應卻較2021年大幅攀升，成俄羅斯最大的晶片供應商，而往後依序是香港、愛沙尼亞，以及土耳其，皆較去年有著明顯的成長。

2/ New friends that export semiconductors to Russia, top suppliers in 2022.

New top suppliers (by the number of transactions0: China, HK, Estonia (?), and a few other surprising new entrants to the top. pic.twitter.com/cnATuMwjMG — Elina Ribakova 🇺🇦 (@elinaribakova) December 29, 2022

IIF副首席經濟學家瑞帕柯娃（Elina Ribakova）在推特發文表示，半導體對俄羅斯侵烏武器來源十分重要，她的團隊統計俄羅斯2022全年晶片進口數據，顯示俄晶片並未斷炊，大陸較2021年的供應量大幅成長，與香港佔據俄晶片來源的前2名。

而在這之後，第3名是愛沙尼亞，第4名則是土耳其。瑞帕柯娃說，愛沙尼亞大多公司早於2022年4月便切斷對俄晶片出口，但其中仍有一家公司不斷出口，且供應逐漸擴大。而土耳其則從2021年的零，到2022年出現成長。

除此之外，統計圖表中也能找到台灣的身影，2022年供應已經降至趨近零的程度，而德國、美國及英國等西方主要供應國，則大幅暴跌，其中美國和英國幾近完全斷供，德國也滑落至低位。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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