日銀本周召開決策會議 寬鬆政策恐有變

日銀（央行）即將於本周二（17日）開始的為期兩天的決策會議，由於該央行先前堅守寬鬆政策，與全球的貨幣緊縮背道而馳，如今隨著日本通膨升溫，外界預料日銀改弦易轍的壓力更增，此次會議可能作出調整。

日本10年期公債殖利率上周五（13日）突破日銀不到一個月前設立的0.5％上限，反映投資人對日銀即將拋開超寬鬆政策的預期。

上周公布的物價數據顯示通膨升溫，更加引發外界推測日銀將投入聯準會等多國央行的行列，逐漸解除原本的超寬鬆政策，可能的作法是再度調升殖利率上限，或甚至放棄殖利率曲線控制政策（Yield Curve Control）。

日本10年期公債殖利在上周五一度升抵0.545％，為了遏止殖利率上揚，日銀立馬買進期限1年到25年不等、價值1.8兆日圓公債，創該央行史上單日買進債券最高紀錄。此前一天日銀甫買進4.6兆日圓的公債。

日銀在去年12月20日的決策會議意外放寬10年公債殖利率波幅，上限由原本的0.25％提高至0.5％。

儘管日銀總裁黑田東彥之前一再表示，最新上限不代表是貨幣緊縮周期的開始，但許多觀察家卻不這麼認為。

三菱日聯摩根士丹利證券公司資深市場分析師六車直美預料，日銀在今年新任總裁上任後，可能會在4到6月該季取消10年期公債殖利率目標，但短期利率負0.1％的目標則維持不變。她另提到，倘若近期市場持續動盪，可能迫使日銀本周例會就提前採取行動。

六車指出，眼見國內通膨與薪資開始上揚，愈來愈接近日銀目標，市場人士預測日銀的殖利率曲線控制政策即將告終。

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