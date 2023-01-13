滙豐估美2月最後一次升息 明年這時降息

滙豐銀行今(13)日舉行2023年上半年投資展望說明會。滙豐銀行指出，在2022年市場經歷大規模震盪之後，風險資產的長期預期回報明顯改善。展望2023年，預期美元利率見頂和通膨放緩，將支持全球債券市場表現，目前債券收益率處於十年來的高點，相對股票和現金，債券的長期預期回報改善幅度亦最顯著，滙豐對全球所有地區的投資等級企業債券持全面偏高比重配置，並偏好短至中期債券。

滙豐預期，全球經濟放緩仍將是企業盈餘的主要阻力，建立可抵禦衰退風險的股票投資組合至關重要，滙豐對美國、亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置，對歐元區和英國股票持偏低比重。面對全球經濟下行，亞洲是唯一在2023年預期成長加速的地區。亞洲股市方面，滙豐對中國內地、香港、印尼和泰國持偏高比重配置。滙豐認為美元已經見頂，美元與其他貨幣的利差不再擴大，美元強勢告終為亞洲市場消除不利因素。滙豐對避險基金維持偏高比重配置，對私募資產持策略性配置，以分散投資組合風險，應對市場的不確定性。

滙豐銀行預測，各國央行的強力緊縮政策將讓全球國內生產總值（GDP）成長由2022年的3.0％放緩至2023年的1.8％，而全球消費物價指數將由2022年的8.4％放緩至2023年的6.6％。在全球經濟下行的背景下，亞洲（日本以外）表現最佳，預期是唯一在2023年GDP將加速成長的地區，將由2022年的3.5％成長上升至2023年的4.3％，主要是受益於中國内地加快經濟重啟，以及推出穩定房地產市場的寬鬆政策，而東盟及印度經濟成長將維持穩健。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示：「過去75年來，只有9年曾經出現股票和債券同時下跌的情況，在股債齊跌的年份之隔年，市場均能收復失地。由於去年資產價格經大幅修正後，長期預期回報明顯改善，當升息與通膨的不利因素被市場完全消化後，偏低的估值將吸引資金返回市場。在各種資產類別當中，去年各國債券收益率急升，因此其長期預期回報相對股票和現金的改善幅度最為顯著。」

范卓雲說：「美國升息週期正步向尾聲，我們預期聯準會將於2月1日最後一次升息0.5個百分點，然後暫停升息，預料今年內聯邦資金利率將維持在4.875％的高點不變，待美國核心通膨進一步回落，聯準會才會在2024年第二季和第三季分別降息0.25個百分點。美國利率見頂和通膨回落將創造更有利債券市場的投資環境，支持我們在2023年上半年對債券持偏高比重配置。」

（中時 黃琮淵）

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