船舶供應激增 航運業今年恐掀價格戰

榮景時期大量訂購的新船陸續交付，2023年航運業可能掀起價格戰。倫敦海運諮詢機構Drewry預期，2023年的新船運力增幅預料將創歷來新高，估新增250萬TEU（20呎標準貨櫃）。

Drewry編纂的世界貨櫃運價指數（World Container Index），2022年累跌77％，並且可能還會繼續下探，意味航運業獲利迭創紀錄的光景已經告終。

經手全球五分之一貨櫃海運的丹麥航運巨頭馬士基集團（A.P. Moller-Maersk），2022年股價大跌35％，表現遠遠落後哥本哈根20指數全年僅小跌0.81％。

展望2023年，美國的通膨率和利率雙高拖累成長，加上歐洲的能源危機，恐引爆全球經濟衰退，造成貨運需求隨之下墜。此外，榮景時期大量訂購的新船陸續交付，航運業可能會掀價格戰。

面對全球貿易量下降及船舶供應激增，航運業者勢必難以招架。除非業者組成聯盟，大砍船班、出售多餘運力及說服客戶簽長約。

巴克萊銀行分析師杜嘉尼（Alexia Dogani）認為，全球經濟好轉之前，貨櫃運費將持續波動不穩，目前去庫存循環（destocking cycle）劃下句點，後疫情時代消費者行為回復正常。

屆時船運公司必須奮力與客戶協商，主張長期合約終端價值。他們的立論是有根據的，例如中國解封重啟經濟的後果難料、俄烏戰爭及台灣等其他地緣政治熱點可能引發進一步混亂。

然而協商可能不會太順利，當貨櫃即期運費走跌，合約費率預料也會跟進。線上貨櫃物流平台Container xChange執行長羅洛夫斯（Christian Roeloffs）認為，2023年貨運代理人只觀望不出手的情況將屢見不鮮。

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