華爾街巨頭狠裁3千人 外媒踢爆內幕太殘酷

隨著美國經濟陷入衰退隱憂，連華爾街銀行也難以倖免，華爾街巨擘高盛集團（Goldman Sachs）本周展開一輪歷來最大規模的裁員，裁撤高達3200名人力，核心投資銀行部門首當其衝。外媒進一步披露高盛裁員內幕，基層銀行員只有30分鐘時間打包行李離開，許多員工甚至沒有拿到獎金就被解雇。

綜合外媒報導，高盛裁撤全球多個城市包括紐約、倫敦和香港等的辦事處銀行員，許多被解雇的員工都沒有拿到過去一年的獎金。據悉這些員工是通過會議和電話被解僱，他們在辦公室門禁卡被停用前，只有30分鐘的時間收拾辦公桌離開。由於裁員消息實在太突然，連通知命令的主管都坦承這個過程是殘酷的。

高盛員工表示，公司今年沒有發放獎金，可能是為了讓更多員工主動辭職而採取的策略，公司在裁員的同時避免支付遣散費。

知情人士透露，雖然被解僱的員工獎金被扣留，但許多常務董事將在1月底前領取薪水，然後獲得3個月的遣散費。副總裁級或以下級別的員工遣散費則有2個月。

高盛先前公布去年第三季度投資銀行業務收入年減57%至16億美元，在截至9月份的3個月內，整體利潤下降44%。

近來華爾街銀行裁員和放缓招聘的消息不斷，像是摩根士丹利全球裁員2％，影響約1600名員工，另外包括美國銀行也宣布正在放緩招募新員工速度。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

高盛本周裁員 3,200人恐丟飯碗

華爾街過寒冬 年終獎金大縮水

華爾街大裁員！幣安卻逆勢擴編15~30%