庫克3年暴賺5.7倍 還有1隱藏版收入

蘋果執行長庫克竟然自己要求減薪！據蘋果向美國證管會（SEC）申報文件顯示，他自砍今年薪資逾4成，至4900萬美元，而庫克如果在2026年前退休，公司將減少股票獎勵數量。去年蘋果股價暴跌2成，但庫克薪資又高得嚇人，讓股東超不爽，庫克在疫情3年身家暴漲至17億美元（約台幣520億元），早已賺飽飽，自請減薪4成，換來更多股票獎勵，等蘋果股價上漲將賺更多。

庫克去年薪資9,940萬美元，包括300萬美元年薪、1,200萬美元獎金和8,300萬美元股票獎勵，還有退休、機票、度假等其他福利補助。比前年薪資9,870萬美元高，但今年股票獎勵將從50%提高到75%，因股東希望庫克獎金能與公司成長緊密結合，意即薪資將由股價表現決定。

據富比士統計，近年蘋果股價因疫情紅利狂飆，庫克薪資主要來自股票，身家也水漲船高至17億美元（約台幣520億元）。他2022年賺9,940萬美元，比2020年1,480萬美元暴增5.7倍。

庫克薪資仍是員工的1177倍

蘋果薪酬委員會表示，庫克會自砍薪資，是因為去年僅64％股東同意他的薪資案，比前年高達95%還少。但蘋果董事會還是稱讚了庫克的表現，對他的營運決策充滿信心。

今年62歲的庫克，曾說過要捐出大部分財產做慈善，即使今年薪資會因蘋果股價而波動，但依蘋果員工去年薪資中位數8.4萬美元來看，庫克薪資仍是員工的1,177倍。蘋果表示，庫克年薪位於所有公司執行長的前段班，約在前10%~20%之間。

全球科技業遇景氣逆風，蘋果去年股價暴跌24%，比標普500跌15.7% 和道瓊跌6.4%還慘，甚至在新年交易首日（3日），市值還跌破2兆美元俱樂部，諷刺的是，在去年同一天，蘋果股價創182.86美元新高，成為市值首度突破3兆美元公司。蘋果今（13）日微跌0.06%，收133.41美元，成功收復2兆美元市值。蘋果預計3月10日將在線上開年度股東大會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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